Skutečný vlastník: Já. Co si poznamenám, nemusí být pravda, tvrdí Faltýnek

Soubor poznámek a zápisů podle Seznam Zpráv popisuje „nejrůznější zákulisní hry jednoho z nejvlivnějších mužů z bezprostředního okolí premiéra Andreje Babiše.“ Jak se k nim portál v uplynulých měsících dostal, podrobně neuvádí. Odkazuje jen na Faltýnkovu „nepozornost či nepořádnost“.

Zveřejněný „obchodní diář“ se skládá většinou z ručně popsaných listů papíru. „SRO - vlastní AKCIE 33 procent. Kmenové listy (akcie na doručitele). Skutečný vlastník - Já,“ stojí v nich například. Uvedené výpisky souvisí s Faltýnkovým plánem na skryté vlastnictví firmy, aby to nekolidovalo s jeho politickou činností, tvrdí Seznam Zprávy.

Také další záznamy se podle portálu týkají podnikání, zakázek či dotací. K jedné ve výši 30 milionů korun Faltýnek údajně pomohl svému známému, vlivnému sportovnímu manažerovi z Prostějova Miroslavu Černoškovi. Místopředseda ANO také zřejmě dohazoval výhodné smlouvy v pražském dopravním podniku. A to firmě, která poskytla hnutí velkou slevu na billboardovou reklamu před volbami.



Portál při analýze materiálů vycházel i ze svědectví lidí ve Faltýnkově okolí. „Faltýnek funguje tak, že spolupracuje s řadou blízkých lidí, se kterými se potom jednou za čas srovná. Vždy se snažil pomáhat svým kamarádům. Šlo mu jen o byznys,“ vypověděl zdroj, který si přál zůstat anonymní. Podle záznamů prý podnikatelé také chodili obchodní záležitosti řešit s poslancem osobně.

Šéf poslanců ANO pravost poznámek nevyvrátil. „Jako osoba politicky činná jsem v kontaktu s řadou lidí, kteří za mnou přicházejí s různými typy sdělení a jejichž důvěryhodnost je značně kolísavá. Pokud si některá z těchto sdělení heslovitě poznamenám, nelze z toho vyvodit, že jde o zachycení reálného stavu, natož pravdivého obrazu o skutečnosti,“ uvedl Faltýnek pro Seznam Zprávy.

Popřel, že by se s ohledem na osobní schůzky dopouštěl něčeho nezákonného. „Občas za mnou chodí lidé i s prosbou o pomoc v tématech, která jsou mimo mé kompetence, ale já je buď odkážu na kompetentní lidi, nebo jim rovnou řeknu, že to nelze,“ sdělil.

Nevím o tom, reagoval Babiš

Poslanec také popřel, že by se pokoušel získat skrytý podíl v nějaké firmě. „Já nepodnikám. Žádnou společnost jsem nikdy nevlastnil přiznaně ani skrytě a ani jsem to neplánoval,“ hájil se.

Seznam Zprávy zjišťovaly názor také premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. „O tom slyším poprvé, nevím, o co jde. To se musíte zeptat jeho,“ odpověděl. Po poznámce, že místopředseda ANO další žádost o reakci ignoroval, Babiš řekl, že se Faltýnka na to zeptá.