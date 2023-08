Ves si novou pískovnu nepřeje, zakázat ji ale kvůli minulému vedení nemůže

Společnost Zapa beton minulý měsíc získala prodloužení souhlasu s posouzením vlivů těžby na životní prostředí do července 2028. Pokud by tak neučinila, vypršela by jeho platnost minulý týden.

„Dalo se to čekat, protože i když zatím těžit nezačali, pomaličku na tom dělají, teď například ve stavebním řízení řeší přístupovou komunikaci k budoucí pískovně,“ přiblížil starosta Pňovic Radovan Štábl.

Původní plán byl otevřít pňovickou pískovnu v roce 2016 a o patnáct let později ukončit technické a biologické rekultivace. Vše se ale nakonec posunulo. Redakce MF DNES se obrátila na společnost s dotazy na nové termíny, ta ovšem nereagovala.

Záměrem investorů je podle dokumentace těžba štěrkopísku v lokalitě Boudy s rozlohou kolem šestnácti hektarů a asi dvanáctihektarová plocha Studýnky.

V původním plánu bylo i následné vybudování rekreační vodní nádrže Studýnky, od toho ale obec se současným starostou už za předminulého zastupitelstva ustoupila.

„Momentálně rybník nechystáme, neboť vodních ploch je tu relativně hodně. Je to navíc i problém z hlediska údržby. Naši předchůdci se tenkrát zhlédli v tom, že to Zapa zadarmo vykope, jenže kdybychom chtěli, šel by projekt udělat přes dotace na životní prostředí a navíc rozumněji,“ potvrdil odložení nové rekreační vodní plochy starosta.

„Snažíme se tak alespoň minimalizovat negativní dopady na obec,“ dodal.

Předchůdci sepsali nevýhodnou smlouvu

Těžba surovin je většinou pro místní obyvatele palčivé téma. V regionu o ní předloni rozhodovali lidé v referendu v Tovačově na Přerovsku a minulý rok v Nákle, které leží jen pár kilometrů od Pňovic.

V obou případech se lidé postavili proti rozšíření těžby štěrkopísku. Pňovičtí ovšem podle vedení obce takovou možnost nemají a lidové hlasování by tak nemělo význam.

„Pro nás to bohužel není téma, protože naši předchůdci v zastupitelstvu sepsali nešťastně nevýhodnou smlouvu. Za obec je to víceméně nevypověditelné bez následků pro nás,“ vysvětlil Štábl.

Při veřejném projednání v minulosti lidé vyjadřovali obavy z dopadu těžby na vodu ve studnách, hluku nebo otřesů při průjezdech naložených nákladních aut kolem domů.

Mostu náhle zvedli nosnost, diví se místní

Otázka dopravní zátěže přitom netrápí jen je, ale i obyvatele olomoucké městské části Chomoutov, přes kterou se má písek vozit do betonárny na opačné straně krajského města. Pozastavují se například nad tím, že z mostu přes řeku Moravu u nich zmizela značka omezující maximální hmotnost projíždějících vozů na patnáct tun.

„Most je přitom pořád stejný a laickým okem je vidět, že má problémy. Auta by měla jezdit po dálnici, ale to by pro těžaře znamenalo delší cestu,“ podotkla předsedkyně komise městské části Barbara Omelková.

Současně připomněla, že plány předpokládají šest desítek jízd nákladních aut o nosnosti 34 tun za den v obou směrech po krajské silnici z Pňovic na Olomouc.

Firma s odkazem na odborné posudky místní uklidňovala, že se není čeho bát.

„Vzhledem k tomu, že dle studií budou splněny všechny hygienické limity, se dá předpokládat, že vlivy na zdraví obyvatel v okolních obcích nebudou významné,“ uvádí mimo jiné jeden z posudků.

Experti: Už za pár let budou zásoby dotěženy

Zcela opačný pohled na otevírání nových ložisek těžby materiálů než místní mají odborníci na obor stavebnictví. Ti upozorňují na postupné vyčerpávání dostupných zásob, které se týká i štěrkopísků.

„Ve středním a dlouhodobém výhledu má stavebnictví a průmysl stavebních hmot dostatečné rezervy výrobních kapacit, problémem může být reálná disponibilita (dostupnost – pozn. red.) zásob, která se významně snižuje,“ stojí v loňské zprávě ke zdrojům nerostných surovin vypracované Českou geologickou službou.

„V současné době jednoznačně ubývá zásob na ložiskách stavebních surovin povolených k vydobytí,“ dodávají experti s tím, že těžba a spotřeba štěrkopísků v Česku přitom v posledních osmi letech znatelně rostla.

Ložiska kvalitních štěrkopísků a písků v Olomouckém kraji patří k těm, která zajišťují největší část tuzemské produkce.

„V dohledné době je možné očekávat postupné výpadky dostupných zdrojů stavebních surovin a konec životnosti velké části stávajících kamenolomů a pískoven prakticky ve stejný čas,“ podotýká zpráva.

Tento znepokojující stav podle odborníků způsobí, že v krátké budoucnosti – v horizontu deseti let – bude na území České republiky docházet k dotěžení dostupných zásob a v důsledku toho i k riziku nenaplňování hospodářských potřeb státu.

Stát by měl podle České geologické služby proto dotěžit všechny ověřené zásoby ve stávajících ložiscích stavebních surovin a podporovat rozšiřování další těžby.