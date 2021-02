Konečně byla dobrá zima, libují si zemědělci. Skok teplot ale přináší obavy

„Pořád platí pořekadlo únor bílý, pole sílí. To už mám za roky v zemědělství vypozorované,“ říká například sedlák Václav Koutný z Těšetic na Olomoucku.

Letošní zima by podle něj měla zcela odstranit problémy s přemnoženými hlodavci, které se v posledních letech objevovaly téměř po celém regionu. Navíc očekává, že bude méně i dalších škůdců nebo chorob zemědělských plodin.

Podobně to vidí také předseda Zemědělského družstva Kokory na Přerovsku Vladimír Lichnovský.

„V současné době jsou díky příznivému zimnímu počasí hraboši potlačeni. Už jsme si odvykli na normální průběh zimy, takže letos by nám mohla pomoci. Jenom je škoda, že hned po silných mrazech přišlo tak rychlé a razantní oteplení, což přírodě neprospívá,“ shrnul.

Odborníci na hlodavce potvrzují, že obávaní škůdci, kteří v minulých letech ve velkém ničili úrodu, letos podle dosavadního vývoje nebudou zdaleka takovou hrozbou.

„Vlhko v kombinaci se sychravým počasím vystavilo hraboše těžké situaci. Víc je postihují parazité a nemoci. Na mnoha místech budou zcela zdecimováni, jinde bude populace výrazně omezená,“ předpokládá ekolog Emil Tkadlec.

Hlodavci byli výrazně přemnožení v letech 2018 a 2020, v roce 2019 šlo pak pro zemědělce doslova o pohromu, neboť na jednom hektaru pole bylo možné narazit až na pět tisíc nor. Navíc se zemědělci museli přít s ochranáři a úředníky o povolení používat proti hrabošům jedy. Mnohde byla v tento rok úroda zcela zničena.

Teploty letí vzhůru, bude až 17 stupňů

Letošní podobu přechodu mezi roky si zatím pochvalují i ovocnáři. „Po mnoha letech dobrá zima, byť ta pravá s pořádnými mrazy a sněhem byla vlastně jen asi čtrnáct dnů. Může to každopádně mít velmi pozitivní vliv na omezení škůdců a chorob ovocných stromů,“ nastínil majitel Ovocnářství Mezice z Olomoucka Oldřich Špunda.

I on však upozorňuje, že nynější teplotní zvrat je nevítaný. „Takové skoky teplot ovocným stromům moc nesvědčí. Pokud teď bude velké teplo, jak předpovídají meteorologové, a poté zase přijde mráz, nebude to dobré,“ obává se.

Podle předpovědi počasí teploty v kraji nyní vyletí strmě vzhůru, dnes a zítra mají teploměry v místech, kde nebude mlha nebo nízká oblačnost, ukazovat ojediněle až na únor zcela neobvyklých 17 stupňů. Poté se sice začne zase ochlazovat, i tak ale má být v pátek až 13 stupňů, sobotní předpovídané maximum je pak o tři stupně nižší.

Šéf Agrární komory Olomouckého kraje Martin Novák tak sice potvrzuje přínos dosavadního průběhu zimy, připojuje se ale k varováním, že další mrazy třeba v dubnu nebo květnu už by mohly mít naopak silně negativní dopady.

„Po dlouhých letech je zde příznivá zima, skok teplot z minus deseti na plus deset a víc ale není to, co bychom zrovna potřebovali. Pokud přijdou za několik týdnů znovu mrazy, mohou mít zcela opačný efekt než ty únorové,“ míní Novák.

V průběhu posledních deseti let přišly noční mrazy v dubnu či květnu v letech 2011, 2016, 2017 a loni. Výrazně poškodily především jabloně, například v roce 2020 byla úroda jablek místy zcela zničena a podobné to bylo také s třešněmi. Před deseti lety zase přízemní mrazy zdecimovaly hlavně úrodu řepky a výrazně je odnesla rovněž kukuřice a brambory.