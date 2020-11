Výjimečně deštivý rok pomohl, podzimní povodně ale překvapily i odborníky

Hydrolog: Sucho a povodně jsou strany téže mince Jeden úspěch neznamená celkové vítězství. Tak se dá shrnout letošek z hlediska vláhy. „Rozhodně nelze tvrdit, že díky němu máme vystaráno do další pětiletky,“ říká hydrolog Jan Unucka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dovolte banální otázku: Proč letos tolik prší?

Příčiny jsou samozřejmě meteorologické. Rozdělení tlakových útvarů na severní polokouli a v okolí Evropy nastartovalo určité trajektorie proudění vzduchu, který opakovaně přinášel vláhu, v červnu až říjnu zejména do východní části České republiky. V červnu frontální rozhraní s vlhkými vzduchovými hmotami a dostatečnými teplotami vzduchu způsobily, že kromě regionálních srážek se směrem od jihovýchodu vytvářely opakovaně bouřky se srážkami přívalového charakteru. To mělo zejména na Jesenicku, Zábřežsku a Uničovsku místy až katastrofální dopad, nejvýrazněji v povodích Oskavy a Oslavy. Vyřešily letošní srážky některé závažné problémy v Olomouckém kraji?

Pokud povodňové situace něčemu opravdu pomohly, tak je to zlepšení vláhové bilance v horských partiích a ztlumení kůrovcové kalamity ve smrkových porostech Jeseníků. Zlepšil se i zdravotní stav lesů v nižších polohách, například v Litovelském Pomoraví nebo lužních porostech kolem Bečvy. Doplnila se i půdní vláha a hladiny podzemních vod. Jakkoliv nelze z pohledu společnosti povodně považovat za pozitivní faktor, v tomto ohledu prakticky zvrátily trend prohlubujícího se sucha v krajině z let 2014 až 2019. Jsou oblasti, kde sucho trvá?

Nelze mluvit o nějakých akutních problémech, ale jsou zde problémy latentní, a rozhodně nelze tvrdit, že díky uplynulému hydrologickému roku máme vystaráno do další pětiletky. Jakkoliv to lidé neradi slyší, sucho a povodně jsou dvě strany téže mince. Roli hraje kombinace klimatických faktorů a meteorologických příčin spolu s dlouhodobým a aktuálním stavem krajiny. Ať už současný stav klimatu budeme považovat za krátkodobý výkyv, nebo dlouhodobější trend, na úrovni stavu krajiny máme co napravovat. Je to běh na dlouhou trať a čas hraje spíše proti nám. Jaké byly v roce 2020 průměrné úhrny srážek v povodí Moravy?

Ve srážkově výrazných letních měsících napršelo v nejvyšších partiích povodí Moravy a Bečvy až dvojnásobné množství oproti dlouhodobému normálu, což znamená mezi 500 až 750 milimetry srážek v těchto oblastech během léta. Pro srovnání – průměrný celoroční úhrn srážek v České republice byl v roce 2018 něco přes 500 milimetrů. To z hydrologického, vodohospodářského, lesnického či zemědělského hlediska představuje obrovský rozdíl. Řečeno příměrem jde o to, jestli mám pro letní období k dispozici půl kubíku na metr čtvereční nebo jen 250 litrů. Které toky v regionu jsou nyní vodou zásobované nejvíce?

Aktuální průtoky a vodnosti toků v Olomouckém kraji jsou nadprůměrné prakticky ve všech našich stanicích. Ve srovnání s loňským hydrologickým rokem je to výrazný rozdíl. Stejně tak vlhkost půdy. Jako ilustrační příklad poslouží naše kampaňovitá měření objemové půdní vlhkosti na experimentálních povodích, která monitorujeme spolu s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti. V říjnu 2018 nebo 2019 se naměřené objemové půdní vlhkosti na těchto plochách v Jeseníkách nebo Beskydech pohybovaly v rozmezí 10 až 20 procent, během letošního roku jsme naměřili opakovaně hodnoty místy překračující i 30 procent. Pro lesní ekosystém, a nejen pro něj, to má zásadní význam. A pokud jde o podzemní vody?

Prakticky v celém kraji jsou hladiny podzemních vod a vydatnosti pramenů v monitorovacích objektech silně nadnormální. Samozřejmě s přihlédnutím k faktu, že lokální hydrogeologické podmínky mohou tuto situaci místně ovlivňovat či komplikovat. Ale jak v horských a středních partiích, tak v nížinných oblastech a kvartérních sedimentech větších vodních toků, jako jsou Morava nebo Bečva, lze situaci zhodnotit jako dobrou. (pk)