Ze šesti stovek maturantů byl při zkoušce kloktacích testů pozitivní jediný

Testování se uskutečnilo ve dvou vlnách s využitím testů, které vyvinul olomoucký Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Univerzity Palackého tak, aby byly jednoduché i bezpečné.

Student doma kloktá pitnou vodu, až ve zkumavce, do které vzorek nalije, se nacházejí látky, které obsah stabilizují tak, aby se se dal převážet do laboratoře za širokého teplotního rozpětí. Po vykloktání se student sám zaregistruje do elektronického systému a vzorek pak osobně odevzdá na sběrném místě ve škole.

„Pilotního testování studentů čtvrtých ročníků olomouckých středních škol plus jedné šternberské se zúčastnilo 596 studentů. Celkem byl jeden pozitivní nález, a to v pátečním kole. Systém se jeví jako životaschopný, ještě se ale budou ladit detaily,“ uvedl hejtman Josef Suchánek, který současně zkritizoval ministerstvo zdravotnictví.

„Poměrně zásadní vadou na kráse zprávy o testování (slyšel jsem již označení „Olomoucký plivanec“ ) je fakt, že jakkoliv se ministr školství k testování v Olomouci a principu PCR testů vyjadřoval pozitivně, ministr zdravotnictví Blatný o nich nechtěl slyšet a vláda jedná pouze o stamilionových zakázkách na antigenní testy z Číny. Tak nevím - jde tady jen o nedůvěru v české vědce a výrobce?“ napsal na Facebook.

Olomoucký kraj podle ČTK testování maturantů neplatil, testy a jejich vyhodnocení zajišťovala olomoucká fakultní nemocnice. Kraj se na akci podílel logistikou, stojí i za propagačním videem cíleným na teenagery, které zveřejnil na internetu a sociálních sítích.

Testování bylo navrženo tak, aby mohlo být využito při návratu dětí do škol, na jejichž provoz by mělo minimální dopad.

„Nemusí vést žádnou administraci, nemusí testovat, nakládat s infekčním odpadem, zajistí jen distribuci samoodběrové soupravy,“ popsal už dříve ředitel ÚMTM Marian Hajdúch.

Po zpracování vzorku v laboratoři, přijde studentovi SMS zpráva s přístupovým kódem na výsledkový portál, do systému bude mít ale přístup také škola.

„Ta bude mít možnost vidět, že například ve 3.C jsou tři pozitivní. Nepozná, o koho přesně se jedná, ale bude vědět, že má problém. To je velmi důležité pro to, aby se veškerá opatření mohla uskutečnit prakticky okamžitě,“ doplnil Hajdúch.

Ten na zkušenostech ze sousedního Rakouska dokazuje, že neinvazivní PCR testování odhalí mnohonásobně více nakažených, než antigenní testy. U těch se pozitivita pohybovala okolo 0,02 procenta (56 z 280 tisíc testovaných žáků), zatímco u PCR testů byla 1,42procentní.

Také pro ČTK upozornil, že ve věkové kategorii 10 až 19 let nyní v kraji získaná data svědčí pro efektivitu protiepidemických opatření v této cílové skupině a pravděpodobně umožňují zahájení výuky při dodržení protiepidemických opatření a pravidelného testování citlivými testy ve školách.

Naopak ve věkové skupině dětí do devíti let, které nyní navštěvují mateřské a základní školy, ale podle něj rychle stoupá počet nově nakažených. Považuje proto za vhodné se na tuto cílovou skupinu výběrově zaměřit.