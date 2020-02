Za čtyři přepadení žen dostal lupič pět let, jedné zlomil pánev

Případy se staly loni mezi 22. až 27. únorem.

„Takové jednání není akceptovatelné. Nešlo o jeden případ, ale o čtyři. Nebylo možné uvažovat o tom, že by soud šel pod spodní hranici trestní sazby. S ohledem na to, že šlo o několik útoků, je trest při samé spodní hranici velmi mírný a zohledňuje všechna pozitiva obžalovaného,“ uvedl soudce Eduard Ondrášek.

Jednání muže přitom striktně odsoudil. Poukázal na to, že přepadl i starou ženu, která šla z nemocnice s léky pro nemocného manžela.

Vymazal, kterému hrozilo až dvanáct let vězení, se u soudu několikrát omlouval.

„Je to neomluvitelná věc, která se stala. Zachoval jsem se dětinsky, nevyspěle. Nesnáším se za to, moc mě to mrzí,“ uvedl muž odsouzený za loupež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a za krádež.

Rozsudek zatím není pravomocný, Vymazal si ponechal lhůtu pro odvolání. Podle jeho obhájce jde o mimořádný případ, neboť prý nešlo o promyšlenou trestnou činnost a Vymazal není klasickým pachatelem. Žádal nejvýš tříletý trest.

„Jde o jednání, které není ospravedlnitelné,“ uvedl naopak žalobce Jakub Grmela. K tíži obžalovanému přisuzoval výběr obětí i způsob napadení, kdy jednu z nich několik metrů vláčel. Trest odpovídá jeho návrhu.

Lupič se prozradil na kamerách i výraznými botami

První případ se stal 22. února v Družební ulici. Jednasedmdesátiletou ženu srazil muž k zemi a vláčel ji zhruba deset metrů. Nákupní tašku ubránila, při vláčení si však zlomila stydkou kost.

Druhý případ se stal 25. února v ulici Zikova, během potyčky žena upadla na zem a pachatel jí vzal kabelku. O den později v Brněnské ulici se zmocnil tašky ženy, která seděla na zastávce. Poslední útok se stal 27. února v podchodu v olomoucké části Nová ulice. Pachatel se tam pokusil zmocnit kabelky pětapadesátileté ženy, přitom použil hrubou sílu.

Olomoučtí policisté na loupežná přepadení zaměřili loni veškerou pozornost, pachatele dopadli po posledním napadení. K dopadení přispěla i městská policie a kamerový systém.

I díky tomu, že muž nosil výraznou obuv, jež ho pomohla identifikovat. Policie měla v době posledního útoku už obsazena strategická místa ve městě, pak šla najisto pro pachatele do jeho bydliště. Majetková škoda činila 17 tisíc korun.