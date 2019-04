Bývalí studenti dluží Olomouci. Účtovali jim poplatky, i když už žili jinde

Důležitým milníkem v kauze je rok 2013. Od té doby platí změna zákona, podle níž musí v České republice za odpady platit i cizinci, kteří tu mají povolený trvalý či přechodný pobyt. Novela tak dopadá i na zahraniční studenty univerzity.

Magistrát ovšem poplatky vyměřil také těm, kteří de iure ve městě stále přebývají, ve skutečnosti ale mají studentská léta dávno za sebou.

„Vím i o člověku, jenž promoval snad v roce 2007, na Olomouc si sotva vzpomene, a naráz se dozvěděl, že tu dluží za odpady,“ líčí absolventka lékařské fakulty ze Slovenska.

Sama se před několika lety vrátila s diplomem domů, teď se strachuje, zda nepatří mezi dlužníky. S MF DNES proto komunikuje pod podmínkou anonymity.

„Zatím je nás zhruba 80. Jedna spolužačka se o všem dozvěděla, až když na výplatní pásce objevila srážku kvůli exekuci. Asi nám nezbude nic jiného než zaplatit,“ míní.

Studenti si mysleli, že stačí přestat posílat potvrzení o studiu...

Příběhy dlužníků mají společný základ. Přechodný pobyt, který si v Olomouci každý rok prodlužovali, jako doklad sloužilo potvrzení o studiu. Zádrhel přišel v momentě, kdy z univerzity odešli.

„Měla jsem za to, že když nepředložím aktuální potvrzení, přechodný pobyt mi automaticky zanikne,“ přiznává pro server Aktuality.sk, jenž o případu informoval jako první, absolventka Zuzana. Městu má zaplatit téměř sedm tisíc korun.

Podobně je na tom i bývalá studentka Mária. Upozorňuje, že jako účel přechodného pobytu měla uvedené studium.

„Myslela jsem si, že jakmile studium ukončím, vyprší mi i platnost průkazu o přechodném pobytu,“ říká.

...podle magistrátu ale bylo nutné odchod z města ohlásit

Magistrát to však viděl jinak. Cizinci podle něj měli odchod z Olomouce nahlásit. Pokud to neudělali, od roku 2013 mají městu za odpady platit.

„Z pohledu zákona nastala chyba u osoby, která si zřídila přechodný pobyt a pak jej řádně neukončila,“ uvádí náměstkyně primátora Eva Kolářová z hnutí ANO. Na magistrátu pod ni spadá oddělení vymáhání pohledávek, část případů ale město už předalo exekutorům.

Absolventi se hájí, že o problému v některých případech ani nemohli vědět.

„Upomínky chodily na internát, kde byl registrovaný náš přechodný pobyt. O výzvách k zaplacení jsme neměli ani tušení a náš dluh narůstal,“ uvádí Zuzana a Mária.

Že dopisy chodí na původní adresy potvrzuje i Kolářová. „Pokud poplatník nesdělí jinou adresu, je mu korespondence v souladu s daňovým řádem zasílána na adresu evidovanou v základním registru obyvatel. Což je adresa nahlášená na odboru azylové a migrační politiky,“ uvádí.

Město je podle ní kvůli dluhům v kontaktu s univerzitou. „Máme zájem s ní tento problém řešit,“ zdůrazňuje Kolářová.

Škola povolala právníky. Postupovalo se ryze formalisticky, říká

Univerzita si nechala zpracovat právní analýzu, zřejmě bývalým studentům nabídne pomoc advokáta. Prorektor Petr Bilík potvrzuje, že jde o desítky absolventů, na které je pravděpodobně vedena exekuce.

„Jsme přesvědčeni, že značná část z nich je v tom neprávem. V Olomouci bydleli v době, kdy onen zákon ani neplatil. Postupovat tímto ryze formalistním způsobem je nekorektní, pro město to není dobrá vizitka,“ podotýká Bilík.

Není to přitom poprvé, kdy univerzita s radnicí dluhy za odpad řeší. Na stůl se dostaly už za předcházejícího vedení města zhruba před třemi lety.

Tehdy se ozvali první absolventi. „Bylo nám slíbeno, že to bude vyřešené,“ říká Bilík.

Oddělení vymáhání pohledávek měl tehdy na starost náměstek Martin Major z ODS. Dnes říká, že tenkrát to byly jen jednotlivé případy.

„Řešili jsme to na setkání vedení města a univerzity. Výsledkem byl materiál v různých jazycích s informacemi pro studenty o povinnostech při pobytu v Olomouci. Měl jsem pocit, že to funguje. Od té doby jsme neměli zprávy, že by s tím byl zásadní problém,“ uvedl.