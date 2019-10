Sražení dítěte naštvalo Droždín, chce okamžitě zvýšení bezpečnosti chodců

„Na absolutně nevyhovující situaci v Droždíně upozorňujeme a žádáme řešení už více než 15 let! Bylo podáno mnoho žádostí, obdrženo mnoho slibů, mezitím se staly desítky dopravních nehod a ke mnoha zraněním či úmrtím nedošlo jen díky veliké dávce štěstí, když jak malé děti, tak senioři přebíhají a kličkují denně mezi osmi tisíci projíždějícími auty,“ uvedli nespokojení lidé ve výzvě, kterou adresovali primátorovi a hejtmanovi.

„Poslední tragická nehoda je už nad rámec trpělivosti nás rodičů, dětí, seniorů a všech občanů Droždína, a to nejen těch, kteří stihli připojit podpisy pod tuto výzvu,“ píší dále a odkazují se tím na nehodu, při které nákladní vůz srazil desetiletou dívku. Tu poté vzhledem k závažnosti zranění přepravoval do nemocnice vrtulník.

Protestující proto požadují okamžité řešení v podobě například mobilních radarů pro měření rychlosti na začátku obce ze všech tří stran, instalace dočasných chráněných přechodů pro chodce či namontování zábran usměrňujících dopravu zúžením nejrizikovějších míst. Město a kraj s tím mají začít nejpozději do začátku listopadu a do poloviny měsíce má být vše hotové.

„Jsou to dosažitelné termíny, pokud to bude vaší prioritou. Umístění uvedených dočasných opatření žádáme do doby, než budou nahrazeny trvalým odpovídajícím řešením, které očekáváme beze zbytku v průběhu roku 2020,“ formuluje výzva termíny splnění požadavků.

Město požadavky řeší, kraj chystá kruhový objezd

Co se může dít v případě jejich nesplnění, ukázali lidé z Droždína v pondělí, kdy při protestním shromáždění dočasně zablokovali průjezd obcí přecházením po přechodu tam a zpět. Během akce došlo i na konflikt s posádkou jednoho auta, která nechtěla čekat a pokusila se vynutit si průjezd.

Mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá potvrdila, že se úřady zabývají problematickou dopravní situací v Droždíně už delší dobu a na půdě krajského úřadu se kvůli tomu už uskutečnila schůzka s obyvateli a zástupci komise městské části.

„Město problematiku řeší společně s Olomouckým krajem jakožto vlastníkem silnice. Kraj intenzivně pracuje na přípravě projektové dokumentaci a v lokalitě počítá s vybudováním kruhového objezdu,“ uvedla Štědrá.

U pondělní blokády byl podle ní přítomen i primátor, který požadavky protestujících vyslechl a následně předal odboru dopravy. Ten se nyní zabývá jejich uskutečnitelností a jedná o nich je s hejtmanstvím či dopravním inspektorátem policie. Výsledné návrhy řešení mají projednat radní na svém zasedání 11. listopadu.