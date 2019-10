Polští řidiči přistižení radary na Jesenicku beztrestně ignorují pokuty

Je to scénář, který už jesenické úředníky nemůže překvapit. Policejní radar přistihne řidiče s polskou poznávací značkou při překročení rychlosti. Systém přestupek zaznamená a odešle na úřad v Jeseníku. Tamní odbor dopravy vystaví výzvu k uhrazení pokuty, odešle řidiči do Polska a... dál už se nestane nic.

Podle vedoucího odboru dopravy jesenické radnice Josefa Liberdy úředníci pošlou ročně přibližně pět stovek výzev k uhrazení pokuty. I letos už jich bylo přes tři sta.

„Pokutu zaplatí jen necelá polovina, zhruba 48 procent,“ potvrzuje Liberda.

„S administrováním udělených pokut máme hodně práce. Potíž je ale v tom, že na výzvy většina Poláků vůbec nereaguje,“ dodává.

Při průměrné výši pokuty tisíc korun tak dosahuje neuhrazená částka každý rok výše přes čtvrt milionu.

„Nehledě na to, že jedna doručenka do Polska přijde radnici na 102 korun,“ vyčíslil Liberda.

Rakouské a německé páky v Česku chybí

Podle šéfa odboru dopravy mnohem častěji než fyzické osoby neplatí pokuty firmy, vůbec nejvíce výzev ignorují přistižení řidiči dopravních společností.

Zatímco v případě českého řidiče, který by na výzvu obecního úřadu s rozšířenou působností nereagoval, se pokuta zvedá s každým dalším přípisem, u polských řidičů je to jinak.

„Podruhé už polské řidiče neobesíláme, protože by stejně nezaplatili. Z ministerstva vnitra máme přípis, že pokud u nás tito cizinci přestupci nemají majetek, je pokuta podle stávající právní úpravy stejně nevymahatelná,“ popisuje Liberda. Úřad proto přestupky raději odloží.

Přitom například v sousedním Rakousku si podle Liberdy policie poradí s cizinci, kteří odmítají zaplatit pokutu za rychlou jízdu, razantně. Pokud totiž policisté při kontrole motoristy zjistí, že dluží rakouskému státu z minulosti neuhrazenou pokutu, přijde okamžitě o řidičák. A třeba v Německu mu rovnou zabaví auto.

V Česku však takový nekompromisní postup legislativa zatím neumožňuje. V připravované novele zákona o silničním provozu však poslanci vůči neplatičům pokut z ciziny pravděpodobně přitvrdí. Jak moc, ale není jasné.

Na změnu tlačí i svaz obcí

Zatím tak může v režimu takzvané dělené správy Celní správa vymáhat po cizincích i pokuty za dopravní přestupky, u kterých jí to uložila policie.

„Pokud cizinec znovu navštíví Českou republiku a nemá v termínu uhrazenou pokutu, vyzve ho Celní správa k uhrazení nedoplatku a podle zákona proti němu může být vedena daňová exekuce, například prodejem movitých věcí,“ popsal Jakub Vintrlík z ministerstva dopravy.

Zkušenosti jesenických úředníků však ukazují, že drtivá většina pokutovaných řidičů v Česku žádný majetek nemá, takže vymáhání končí opět bez výsledku.

Ministerstvo dopravy má do konce roku předložit návrh na rozšíření institutů pro vymáhání pokut. Bude se jednat o legislativní změnu, kterou pak musí schválit parlament. Změna zákona o silničním provozu by tak mohla nastat během příštího roku. Jaké konkrétní zbraně proti neplatičům pokut z ciziny však zákon úřadům dá do rukou, není jisté.

Stejnou problematiku má zároveň na stole také Evropská unie. „V současné době se zvažuje, jakým způsobem posílit nástroje spolupráce mezi členskými státy pro širší okruh pohledávek, včetně sankcí a pokut. Návrhy evropských předpisů předkládá Evropská komise, přičemž jejím úkolem je také nalezení vhodného právního základu,“ doplnil Vintrlík.

Tlak na stát vyvíjí v této věci kromě samospráv také Svaz měst a obcí České republiky.

„Už delší dobu upozorňujeme na tuto situaci ministerstvo dopravy. Problém není jen u řidičů z Polska jako na Jesenicku, ale téměř ze všech částí Evropy. Upozorňujeme na absenci donucovacích prostředků v podobě například zabavení vozidla, jak to vidíme třeba v sousedním Německu,“ potvrdila mluvčí Svazu měst a obcí České republiky Alexandra Kocková.