Zdálo se, že ho zranil sadista. Na léčbu kocoura lidé poslali sto tisíc

Do veterinární ordinace v Prostějově lidé před pár dny přinesli těžce zraněného kocoura, kterému na první pohled jako by někdo stáhl zadní nohy z kůže.

Nebylo to přitom tak dávno, co se v regionu objevil podobný případ, kdy dvě ze tří nalezených koťat měla čistým řezem amputované nožičky.



Zejména na sociálních sítích se okamžitě rozšířilo podezření, že na Prostějovsku řádí člověk, který systematicky znetvořuje opuštěné kočky.

„Volala nám paní doktorka, že má kocourka, jehož léčba bude velmi nákladná, jestli bychom nemohli finančně pomoci. Tuláčka přinesli do ordinace lidé, kteří ho mají rádi a krmili ho. Přišel jim na dvorek s nožičkami staženými z kůže,“ popisuje Jana Seifriedová z prostějovského spolku Mourek.



„Čas od času se něco takového objeví. V létě to byla tři koťata, z nichž dvě měla čistým řezem useknuté nožičky, nebo teď další koťátko, které někdo nakopl a má rozbitou čelist,“ kroutí hlavou Seifriedová.

Zvíře nejspíš zranila past nebo motor

Spolek příběh nešťastného kocoura se znetvořenýma zadníma nohama pojmenovaného Papík zveřejnil na sociálních sítích a okamžitě se strhla vlna solidarity.

„Proboha, co ten kocourek musel vytrpět. Je nějaká šance na uzdravení? Doroste mu srst? Doufám, že bylo podáno trestní oznámení a tohle té lidské zrůdě neprojde,“ zděsila se například Jana Váchová.

Po pár dnech se však ukázalo, že policie v tomto případě nebude potřeba.

„Lidé byli zpočátku strašně otřesení, že to udělal člověk, ale když jsme nožky očistili a odstranili mrtvou kůži, vypadá to spíše, že se kocourek namotal do nějaké pasti, nebo do motoru,“ potvrdila veterinářka Dita Višková z prostějovské ordinace, která kocoura léčí.

Papíka sice čeká několik dalších týdnů ošetřování, ale vypadá to, že se ze svých zranění zotaví.

Vlna solidarity s těžce zraněným zvířetem však přetrvala. Na léčbu kocoura začali přispívat dárci z celé země, celková suma se nakonec vyšplhala až na 100 tisíc korun.

„Je to opravdu hodně peněz a je to úžasné. Samozřejmě jsme takovou částku nečekali. Tento smutný případ hodně lidí oslovil. Zatím se neví, kolik bude léčba celkem stát, může trvat i dva měsíce a navíc se zjistilo, že kocourek má jednu nožku zlomenou. Každopádně máme transparentní účet, aby všichni viděli, za co příspěvky vydáváme,“ ubezpečila Seifriedová.

Papíkův příběh má proto našlápnuto k šťastnému konci. „Alespoň trochu dobrá zpráva je, že zde není nějaká bezpáteřní bestie. Kocourek je očividně bojovník a určitě vše zvládne,“ nešetřila úlevou Prostějovanka Jana Harviliková.

Zachránce najde kocourovi nový domov

Vyšlo také najevo, že o Papíka se jeho majitelé moc nestarali, a tak se na jídlo naučil chodit jinam. K novým chlebodárcům, kteří bydlí na okraji Tovačova, se však před časem připlazil s těžce zraněnýma nohama.

V okolí je spousta kun, na které zřejmě někdo nastražil pasti, a do jedné z nich se Papík mohl chytnout. Člověk, který ho přinesl, navíc slíbil, že kocourovi najde nový domov.

„Kdyby tohle Papík tušil, hned by se mu zotavovalo lépe,“ radostně glosovali lidé na sociálních sítích.

Prostějovský spolek Mourek už v minulosti na léčbu několika zraněných koček přispíval. Náklady se vždy podařilo pokrýt.

„Měli jsme třeba zlomeninu, kdy léčba stála šestnáct tisíc korun, protože se musely kocourovi vytahovat šrouby, a zaplatilo se to. Většinou se při těchto příležitostech vybere do dvaceti tisíc korun. Tentokrát to byl extrém,“ popsala Seifriedová.



„Naštěstí můžeme říct, že tady nemáme někoho, kdo by takové věci dělal kočkám systematicky,“ oddechla si ochránkyně koček.

Spolek Mourek se zaměřuje zejména na toulavé kočky, funguje již tři roky. Za tu dobu se postaral o stovky zvířat. Spolek se snaží kočky kastrovat, zajišťuje jim potravu, a když to majitelé pozemku dovolí, nainstaluje i boudičky, například v areálech zemědělských družstev nebo v jednom zdejším autoservisu, kde mají rádi zvířata.

„Spoustě koček jsme našli nový domov,“ podotkla Seifriedová. Spolek dostává dotaci od města, žije z dražeb věcí, které dostane darem, a z příspěvků podporovatelů.