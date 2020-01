Festival od roku 1975 organizoval jeden muž, teď Mohelnický dostavník končí

„Všechno má svůj začátek i konec a já věřím, že také v případě našeho festivalu platí přísloví, že v nejlepším se má přestat,“ uvedl Nenkovský na webu akce.

Festival založil v roce 1975, kdy se uskutečnil první ročník. Přiznává, že rozhodnutí ukončit festival pro něj bylo velmi těžké. „Měsíc jsem kvůli tomu nespal. Je to moje třetí dítě, takže je logické, že se s ním nerad loučím,“ řekl.

„Vše bylo desítky let na mně a už se to projevuje“

Důvodů, proč s festivalem končí, je podle něj víc. „Rok od roku je nákladnější, sponzoři se přitom stále hůř shánějí. Je mi 69 let a zdraví už není stoprocentní. Nevím, jestli si někdo dokáže představit tu ohromnou zodpovědnost za takovou akci a psychické vypětí. Bohužel vše bylo desítky let na mně a už se to projevuje,“ vysvětlil.

Sám nechce uvést, zda byl ročník 2019 definitivně poslední. „Není všem dnům konec. Nevylučuji, že po odpočinku se do toho znovu pustím,“ doplnil.

Festival je dlouhodobě jednou z největších kulturních akcí regionu a v samotné Mohelnici je nejznámější. Vedení města konec překvapil.

„Dostavník je naše mohelnické zlato, pro město byl tou nejlepší reklamou. Tím víc nás mrzí, pokud by měl skončit,“ sdělila místostarostka Jana Kubíčková.

Komunální politička se chce s organizátorem sejít a pobavit se o dalších možnostech.

„Chápu, že letos už festival nebude, ale chci se s ním bavit o další budoucnosti a možnostech, jak může město pomáhat ještě víc než dosud,“ řekla Kubíčková.

Mohelnický dostavník není jediným z velkých folkových festivalů, který v poslední době skončil.

V roce 2017 oznámili konec organizátoři festivalu Folková růže, který se konal v Jindřichově Hradci.