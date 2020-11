V Olomouci stojí mobilní boxy na těla, krematorium jede 24 hodin denně

„Předně je třeba říct, že jde o poměrně citlivé téma,“ zdůraznil vedoucí odboru ochrany na olomouckém magistrátu Jan Langr, který má informace k mobilnímu chladícímu kontejneru u krematoria. Jde o čistě preventivní opatření.

„Olomoucké krematorium je kvůli aktulní situaci neustále v provozu,“ podotkl. Velice podobné je to u podobných zařízení podle něj ve všech krajích České republiky.

„Krematoria se pohybují na svých maximálních kapacitách. Pokud by u nás došlo v této situaci z jakéhokoliv důvodu k odstávce či snad havárii, nemáme řešení. Za normální situace by se jeden provozovatel krematoria domluvil s druhým, a mohl by tak využít jeho volné kapacity. Ale v tuto chvíli zkrátka žádné volné kapacity nejsou,“ popsal Langr.

A právě kvůli tomu město mobilní chladíci zařízení v pátek u krematoria, které je v provozu ve třech směnách 24 hodin denně, nainstalovalo.

„I v tomto velmi intenzivním režimu je zde ovšem třeba i nějaká technologická přestávka. Za žádnou cenu jsme ale nechtěli připustit, že by pohřební služby neměly kam vozit těla zesnulých. Jde nám o to, ať jsou lidé v Olomouci klidní. Zařízení, jež právě instalujeme, instalujeme proto, že chceme zajistit, aby zacházení s ostatky jejich blízkých bylo i za této situace standardní a ve stejném režimu i kvalitě

jako doposud,“ zdůraznil Langr.

Samotné chladící zařížení je pak umístěno v námořním kontejneru, vybavený je chladírenskou technologií. „De facto jde přibližně o stejné

zařízení, jímž disponuje samotné krematorium uvnitř ve své budově,“ porovnal Langr.

Druhý olomoucký box pak stojí v areálu fakultní nemocnice. Její mluvčí Adam Fritscher jeho přítomnost vysvětluje tím, že se kvůli epidemii déle čeká na pohřeb a je složitější jeho vyřízení.

„Navíc naši kapacitu zatěžují těla, která čekají na identifikaci ze strany Policie ČR, případně obstarání sociálního pohřbu. V obou těchto případech je předpokládaná doba uložení těl více než měsíc,“ uvedl Fritscher s tím, že kapacitu nemocničního mobilního chladicího boxu nelze předem přesně určit.

„Není zde přesně daný počet míst - záleží na způsobu uložení těl. Každopádně nyní je naše kapacita v tomto směru dostačující,“ dodal.