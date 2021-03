V odkysličeném skladu na ovoce se na Olomoucku udusili dva pracovníci

Tragédie se odehrála minulý týden v pondělí večer v jedné z ovocnářských firem v Králové, místní části obce Medlov.

„Podle prvotních informací vešli dva cizinci do hermeticky uzavřeného bezkyslíkového skladu pro jablka, kdy se dovnitř dostali revizním vstupem v uzamčených vratech. Muži, kteří pro firmu pracovali několik let, šli do skladu pravděpodobně mimo pracovní dobu,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

„I přes rychle poskytnutou první pomoc oba cizinci zemřeli, událost policisté nadále prověřují,“ dodala.

Po nahlášení na tísňovou linku vyjely do Králové mimo jiné dvě posádky záchranné služby.

„Na místě ale museli jako první zasahovat hasiči, protože podle obdržených informací bylo ve skladu, v němž muži leželi, pouze 1,5 procenta kyslíku. Po vynesení mužů zahájily posádky resuscitaci, ta byla po zhruba půl hodině ukončena, protože se nepodařilo obnovit srdeční aktivitu,“ popsala ředitelka krajské záchranky Andrea Rakovičová.

Skladování v prostředí velmi nízké hladiny kyslíku se v ovocnářství používá, aby ovoce vydrželo co nejdéle v dobrém stavu. Vedení pobočky ovocnářské firmy se k úmrtí pracovníků nechtělo vyjádřit s odkazem na probíhající policejní vyšetřování.

„Neměli tam co dělat. Je to hrozná tragédie,“ uvedl pouze vedoucí provozu v Králové pro Deník.cz.