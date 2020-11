Část Mánesových děl nahradí v Čechách pod Kosířem kopie

„Pokud jde o originály obrazů Josefa Mánesa, určitě zde máme nejucelenější sbírku, kterou si lze v současné době prohlédnout. Kromě toho je na zámku také velké množství kreseb a grafik,“ popsal kastelán zámku v Čechách pod Kosířem Martin Váňa.

„Unikátní je zdejší kolekce také tím, že olejomalby Mánes maloval přímo pro náš zámek nebo pro jeho majitele,“ dodal.



Celkem šlo o šestnáct obrazů, z nichž polovinu čeká náročné restaurování.

Národní galerie na restaurování Mánesových děl získala grant, který bude probíhat zhruba dva roky a poté vyvrcholí reprezentativní mánesovskou výstavou v Praze.

„Pokud se s obrazy při restaurování nic nestane, věřím, že než aby se pak vracely do depozitářů, vrátí se k nám na zámek,“ podotkl Váňa.

Zbylé originály, jež jsou nyní v Čechách pod Kosířem k vidění, patří buď přímo zámku, nebo jiným majitelům, kteří je dlouhodobě zapůjčili k vystavování.

Lidé rozdíl nepoznají, říká kastelán

Kastelán slibuje, že běžný návštěvník zámku by neměl poznat, že odvezené Mánesovy originály nahradí kopie. Ty vyrobí specializovaná firma na základě digitálních dat z Národní galerie. Půjde o kvalitní tisk na plátno ve vysokém rozlišení opatřený dalšími prvky, které olejomalby mívají, jako je například lak.

„Výsledný vzhled by nijak neměl narušovat zámecké interiéry,“ věří Váňa.

Zhotovení kopií přijde na desítky tisíc korun, konkrétní částka ještě není známá.

„Bude to tak lepší, než aby tam bylo osm prázdných háčků, nebo tam viselo něco, co by k ostatním obrazům nemělo žádný vztah,“ dodal kastelán.

V letošním roce měli návštěvníci zámku možnost vidět originály Mánesových olejomaleb pohromadě, a to včetně jednoho z jeho vrcholných děl a vrcholných děl českého malířství vůbec, obrazu Švadlenka, který na Moravu Národní galerie naposledy zapůjčila před 50 lety.

Slavný český malíř, od jehož narození letos uplynulo 200 let, na zámku pobýval mezi lety 1846 až 1870. Čechy pod Kosířem ho uklidňovaly, našel zde pohodu, kterou v rušné Praze postrádal.

Na Moravě Mánes namaloval například svoje velké dílo, Líbánky na Hané, a větší množství studií hanáckých krojů a lidí. Na zakázku Silva Tarouců zde také vytvořil velká plátna, jež jsou vystavená ve velkém sále zámku. Kastelán Váňa ubezpečuje, že kopie odvezených děl budou na zámku k dispozici již na začátku nadcházející sezony na jaře příštího roku.