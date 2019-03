Po stopách dávných muzikantů, Jeseník vylepší stezku do lázní i pramen

Lidé, kteří se budou chtít v budoucnu vydat po jejich stopách a vyšlápnout si z Jeseníku až k Priessnitzovým léčebným lázním na kopci Gräfenberk, budou mít mnohem pohodlnější přístupovou cestu. Město Jeseník totiž Muzikantskou stezku zvelebí.

„Část stezky dlouhá 330 metrů dosud nebyla zrekonstruována. Čekají ji terénní úpravy spočívající ve vyrovnání cesty včetně krajnic. Přibude zde také dřevěné odpočívadlo a informační tabule,“ popsal vedoucí oddělení investic jesenické radnice Jiří Uher.

Práce by měly být hotovy nejpozději do letních prázdnin, kdy do Jeseníku míří nejvíc turistů. Současně bude obnoven Editin pramen poblíž stezky.

Obě investice jsou součástí projektu nazvaného Za dědictvím Vincenze Priessnitze, který prohlubuje spolupráci města Jeseník s Vysokou školou v Nyse. Polští studenti architektury například stojí za návrhem, jak vyřešit prostor kolem Editina pramene.

Úpravy přijdou na 1,1 milionu korun. Většinu pokryjí evropské dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, zbytek zaplatí město.

Muzikantská stezka začíná ve vilové čtvrti nedaleko jesenického nádraží a vede z města až do lázní, kde se napojuje na okruh lázeňské kolonády. Její obliba rok od roku roste.