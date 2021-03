Dvě stejné nenajdete. Vyřezávané lavice od sv. Michala procházejí obnovou

Restaurování probíhá v dílně ve Vísce u Litovle.



„Lavice si vozíme po částech. Vždycky vezmeme dvě tři řady. Jsou různě dlouhé a záleží na tom, co jsme schopni naložit. Hotové lavice pak odvezeme zpět do kostela,“ popsal restaurátor Michal Zlámal.

Celkem dílnu čeká šest bloků lavic se zhruba 25 řadami.



„Prvním krokem je vždy očištění, pak většinou musíme zpevnit konstrukci a následuje doplnění chybějících částí. Drobnosti tmelíme, ale jinak vše vysazujeme dřevem. Chybí tam spousta lišt, v bohaté řezbě je mnoho částí odlomených,“ řekl.

Restaurátor na doplnění používá dubové dřevo, ze kterého jsou lavice z větší části vyrobené. Akorát na čelech, která jsou úplně v přední části kostela nejblíže oltáři, jsou ozdoby a intarzie také z ořechu, lípy a dalších druhů. „Vždy používáme stejné dřevo,“ podotkl Zlámal.

Následuje retušování nových částí, lokální petrifikace a zejména ve spodních částech také napouštění proti hmyzu. Povrchová úprava je z šelakové politury.

„Asi devět řad už je hotových. Teď máme rozdělané dva přední bloky, až budou dokončené a trochu se oteplí, přesuneme se do kostela a budeme muset udělat úplně nové pódium pod lavicemi, protože to co tam je, už se nedá použít. Dřevo je napadené hnilobou a dřevokazným hmyzem,“ vysvětlil restaurátor.

Práce na restaurování lavic by mohly být hotové už do konce letošního roku, záležet však bude na penězích, kolik se farnosti podaří sehnat. Restaurování by se v horším případě mohlo protáhnout i do příštího roku.

Barokní lavice z kostela svatého Michala jsou unikátní už jenom tím, že pocházejí z roku 1710 a vydržely dodneška.

„Přední část je poměrně pěkně intarzovaná a bohatě vyřezávané jsou i boky. Jde o hlubokou řezbu s motivy andělů nebo květinovými motivy. Každý bok je přitom jiný, nenajdete dva stejné,“ dodal Zlámal.

Pro restaurování lavic se svatomichalská farnost rozhodla poté, co je musela postupně rozebrat kvůli stavbě lešení pro opravu fresek. Lavice se demontovaly a nemělo cenu vracet je na místo v původním stavu bez potřebné údržby.