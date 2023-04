Vynálezce z Olomouce sestrojil první kajak s vestavěným pohonem na elektřinu

„Nejsem velký vodák, sjet vodu jsem si vyzkoušel teprve před šesti lety. Začalo mě to bavit, ale chtěl jsem být soběstačný. Nebavilo mě pendlování, kdy vás vždy musí někdo vyvézt nebo přivézt,“ popisuje počátky vynálezu.

Lukáš Mogrovics sestrojil první kajak s integrovaným elektrickým pohonem.

Elektrický pohon má tři rychlosti, které může jezdec přepínat na pádle tlačítky nebo plynule přes potenciometr. Jedinečnost kajaku spočívá v tom, že celý systém pohonu je vestavěný do trupu, baterie je uložená na přídi a motor vzadu.

„Tím je kajak vyvážený a vzhledem ke kompozitním materiálům i lehký. Lodní šroub je navíc sklopný, takže se dá normálně pádlovat. Je to flexibilní. Můžete si nechat pomoci, ale nemusíte,“ vysvětluje Mogrovics, který je vyučeným elektromechanikem a celou pracovní kariéru strávil u vodních a větrných elektráren.

„Voda, vrtule a elektřina. U kajaku to šlo vše dohromady,“ říká a doufá, že se z elektrokajaku stane něco podobného jako z elektrokol.

„Na klasické lodi je to hodně o fyzičce. Můj kajak by mohl zážitek z vody zprostředkovat i lidem, co nemají takový fyzický fond, a dostat je na místa, kam by se normálně sami nedostali,“ vysvětluje vynálezce.

Kajakář se pořád musí zapojit

Kajak se snažil vymyslet co nejjednodušší, aby byl přístupný pro každého. Začátečníkům je přizpůsobena také stabilita.

„Jsem zvyklý jezdit na sjezdovém rychlostním kajaku, který není určený pro širokou veřejnost, a tudíž ani není příliš stabilní. Lukášova loď je na tom podstatně lépe,“ nastiňuje kajakář a juniorský mistr světa v kvadriatlonu Tomáš Behúň, jenž elektrickou loď testoval na divoké vodě i na klidných jezerech.

I přes elektrický pohon je však podle Behúně stále potřeba plavbu kontrolovat. „Určitě to není tak, že v kajaku jen sedíte jak pecka a nic neděláte. Občas musíte trochu zamanévrovat, chvíli zapádlovat, ale je to zajímavý pocit. Obzvláště na třetí rychlosti tam cítíte odpich,“ uvádí závodník s tím, že lidem, kteří nejsou zvyklí neustále zabírat, kajak výrazně pomůže.

Může zachraňovat i rybařit

Kromě méně zkušených vodáků si vynálezce Mogrovics dokáže svůj kajak představit rovněž v rukou záchranářů, rybářů nebo jezdců na doprovodných lodích například při plaveckých závodech.

„Je to stále poměrně nová věc, a proto je potřeba, abychom kajak lidem představili a zjistili, jak by ho třeba záchranáři mohli využít,“ doplnil.

Výhodou elektrického kajaku je jeho šetrnost k životnímu prostředí a nízká hlučnost. Může se tak použít i v oblastech, kde jsou čluny s benzinovými motory zakázané. Jako doprovodné plavidlo ho ocení také plavci.

„Sám jsem triatlonista a můžu říct, že není moc příjemné, když kolem vás rychle profičí hlučná benzinová loď a vy cítíte zplodiny z motoru v puse,“ popisuje Behúň a dodává, že elektrický kajak by mohl posloužit rovněž trenérům, kteří jako první v řadě vytvoří vlnu, na níž pak v závěsu jede svěřená mládež.

Elektrokajak dosáhne maximální rychlosti dvacet kilometrů za hodinu s dojezdem až sto kilometrů. Lithiová baterie vydrží až 23 hodin a nabije se za sedm. Loď obsahuje také bezpečnostní pojistku, jež vypne pohon v případě vypadnutí jezdce. Cena se pohybuje okolo 140 tisíc korun.