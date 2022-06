Jesenickým hotelům chybí pokojské, recepční, servírky i kuchaři

Lidí ochotných pracovat v těchto profesích je totiž na trhu nedostatek. I proto, že během covidových omezení se jim zalíbila jiná práce s pevnou pracovní dobou a volnými víkendy.

Nedostatek personálu působí hotelům problémy třeba v poměrně běžné situaci, kdy si na posledních chvíli rezervuje pokoj větší počet hostů.

„Například ještě ve středu počítáme s tím, že budeme mít o víkendu 20 příjezdů, ale během čtvrtka a pátku se nám to zvýší na 60 nebo 70. Musíme na to pak rychle reagovat, jenže personální situace po covidu je velmi složitá a dělá nám problém na poslední chvíli všechna místa pokrýt,“ popsala Helena Steinerová z hotelu NH Collection Olomouc Congress.

Podobně je na tom i olomoucký Hotel Flora, kterému rovněž stále chybí část pracovní síly.

„Hodně lidí z oboru odešlo a je náročné je přitáhnout zpět. Máme jich málo na úklid, ale to se teď naštěstí dá doplnit Ukrajinci. S čím je pak ještě větší problém, jsou servírky, číšníci a kuchaři,“ shrnula sekretářka Jitka Červenková.

Podle ní řeší stejný problém většina hotelů, což vede k výrazně vyšší poptávce, než jaká je nabídka. Recepční shánějí například i ve čtyřhvězdičkových olomouckých hotelech Nutrend World nebo Alley.

Provozovatelé navíc často nemohou nové zaměstnance lákat na vyšší mzdu, než mají u konkurence. Nabízí proto alespoň benefity, jako je jídlo a pití v práci zdarma.

„Nemáme moc klientů, proto na víc peněz lákat nemůžeme. Největší problém máme s pozicemi, kde už je potřeba nějaká kvalifikace, jako je kuchař. Zájemci se nám sice hlásí, ale po dvouhodinové zkoušce vidíme, že to nebude fungovat,“ nastínila provozní hotelu Slovan v Jeseníku Marika Bartošová.

Služby už nelákají

Podle ředitele Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáše Raka během covidových omezení ubylo lidí, kteří jsou ochotní pracovat ve službách.

„Je to problém, který trápí celé Jesenicko a podle mě bude trvat ještě hodně dlouho. V době covidu odešli lidé ze služeb do zaměstnání, v nichž pracují od pondělí do pátku, mají volné víkendy, odpracují si osm hodin a mají volný večer. Jenže ve službách to takhle nefunguje. Navíc se lidé do cestovního ruchu nevychovávají v takovém množství, v jakém by měli,“ sdělil Rak.

Sdružení na problém zareagovalo mimo jiné tím, že spustilo server prace.jeseniky.cz, kde mají provozovatelé ubytovacích zařízení, ať už v Jeseníkách, nebo i jinde, možnost inzerovat volná pracovní místa.

„Budeme se snažit server propagovat tak, aby se dostal cíleně k lidem, kteří hledají práci,“ přiblížil Rak.

Na úřadu práce bylo šest stovek volných míst

Číšníci, servírky a kuchaři chybí nejen v hotelových restauracích, ale i v těch klasických.

„Potřebujeme víc personálu prakticky všude. Chybí nám stálí zaměstnanci, ale nyní i brigádníci. Myslím si, že je to o sociální politice státu, lidem se totiž víc vyplatí být na úřadu práce než si hledat zaměstnání,“ stěžuje si provozní restaurace Gemer v Jeseníku Pavel Šoch.

Podle údajů úřadu práce za první čtvrtletí letošního roku bylo v Olomouckém kraji 203 volných pracovních míst pro kuchaře, 132 pro pomocné kuchaře, 150 poptávek po číšnících či servírkách a 103 po uklízečích případně pomocnících.

„Částečně se mohli lidé, kteří pracovali před začátkem pandemie v uvedených oborech, přesunout do jiných oblastí, jako jsou sociální služby a podobně. Řada z nich se ale vrátila k původní profesi, část z nich se také zaměstnavatelům podařilo udržet,“ uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Pracovníky se povedlo udržet například hotelu Palác, který se nachází na okraji historického centra Olomouce.

„Udělali jsme to tak, že jsme si ponechali klíčové zaměstnance. Byla to velmi náročná situace, ale naštěstí jsme měli vytvořené rezervy z předešlých let. Samozřejmě to bylo třeba na úkor plánovaných rekonstrukcí, ty jsme museli odložit. Teď ale přichází sezona, proto sháníme další pomocníky, a vidíme, že o pozice v hotelu není tak velký zájem jako v předešlých letech,“ řekl ředitel Radek Severa s tím, že většinu brigádníků například na pozice pokojských má nyní hotel z řad vysokoškolských studentů.