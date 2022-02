Chceme úspěch vracet společnosti i přírodě, říkají krajští podnikatelé roku

Co říkáte na své vítězství v soutěži?

Ladislav Vrána: Jsme z něj překvapení. Ale je to pro nás zadostiučinění, že tu práci děláme dobře. A také závazek, abychom ji tak dělali i v dalších letech.

Jiří Nesvadbík: Přišli jsme se podívat na předávání ceny. Že budeme vybráni my, jsme nečekali.

Jaké byly vaše začátky?

JN: Podnikat jsme spolu začali prvního ledna 1990, zprvu jsme ale dělali zámečnické práce. Po půl roce jsme pak přešli na montáže vnitřních meziskelních žaluzií, což je věc, která se teď už prakticky nedělá. Následně se firma začala postupně rozrůstat až do současné velikosti.

Proč jste si vybrali zrovna žaluzie?

LV: To byla úplná náhoda. Dostali jsme zajímavý tip, že na Prostějovsko a Olomoucko se žaluzie pouze dodávají, ale už nemontují. A tak jsme se rozhodli, že se toho ujmeme. Dojeli jsme za jednou firmou, převzali od ní závazky a začali žaluzie montovat. Potom jsme se začali vyvíjet a postupně přecházeli od vnitřních žaluzií přes vertikální až po venkovní a screenové rolety, které jsou teď naším hlavním výrobním artiklem.

Máte ve firmě nějak od počátku rozdělené role?

JN: Ano, kolega Ladislav Vrána má na starosti obchod a propagaci, já se věnuji spíše výrobní části.

Co pro vás bylo v podnikání nejtěžší?

JN: Asi první rok, kdy jsme se v tom ještě trochu plácali a bylo to takové všelijaké. Ale nevzdali jsme to. Vlastně nás ani nenapadlo, že by to nemělo jít.

LV: V podnikání jsou podle mě důležité dva momenty, kdy je třeba vytrvat. První je, když to nejde, ale nesmí se to vzdát. Druhý potom nastává ve chvíli, kdy se daří. Spousta podnikatelů to neustojí. Je totiž velmi důležité myslet na to, že člověk musí investovat také do firmy, ne pouze do sebe.

Ovlivnila vám provoz i pandemie koronaviru?

JN: Samozřejmě máme kvůli covidu nějaké problémy, například s materiálem nebo nemocností zaměstnanců. Trochu teď kvůli tomu bojujeme s plněním termínů, ale zatím se s tím celkem slušně pereme. LV: Máme velice dobrý kolektiv zaměstnanců, a to na všech úsecích. Vědí, že pokud oni pomohou v obtížné době firmě, tak ta se o ně zase postará v období, kdy to například budou potřebovat oni.

Zakládáte si na krátkých dodacích termínech, jak se vám je daří držet?

JN: Zpočátku bylo hodně náročné tento postup ustát. My máme vlastně od přijetí zakázky na výrobu devět dní. Zvládáme to jen díky poctivému plánování a samozřejmě také našemu skvěle fungujícímu týmu.

Porota soutěže mimo jiné ocenila váš zájem o udržitelnost a ekologii. Berete tyto aspekty za standard?

LV: Pro firmy a provozy je udržitelnost a ekologie v dnešní době jednoznačně důležitá. Ti, kteří nejsou schopní doložit nějaký certifikát o tom, že se chovají společensky zodpovědně, ať už ke svým zaměstnancům, nebo hlavně k přírodě, nebudou mít velkou budoucnost.

JN: Samozřejmě je to podle nás také slušnost a odpovědnost k přírodě. Ne vždy se na všem vydělá, ale když se nám daří, tak bychom to měli společnosti a přírodě kolem nás vracet. My se proto například mimo jiné snažíme přecházet na papírové obaly, které jsou recyklovatelné, a také omezit plasty. Je to finančně náročnější, ale příroda to ocení.

LV: Kromě toho je naše výroba postavena na fotovoltaiku, též máme bezprašný a čistý provoz a naši zaměstnanci jsou zvyklí maximum věcí recyklovat. Je vidět, že celá firma tuto filozofii přijala a daří se nám to přenášet i na naše výrobky.

Ve firmě se soustředíte i na automatizaci. V čem je její výhoda?

JN: Jednoznačně komfort pro zaměstnance, zbytečně se pak nenadřou. Na druhou stranu je v určitých oborech velký nedostatek pracovníků, takže pokud chce například firma růst a nemá na to dostatek lidí, jediné řešení je právě automatizace. A pro nás je to srdeční záležitost, my se v ní prostě vidíme.

Nyní se chystáte na celorepublikové finále soutěže Podnikatel roku. Jaká jsou vaše očekávání?

LV: Věříme, že setkání na Žofíně bude opravdu zajímavé a inspirující. Neklademe si ale za cíl, že bychom se chtěli stát podnikateli roku České republiky. Jsme střední firma s přibližně 170 zaměstnanci a i přesto, že v rámci oboru jsou naše výsledky vysoce nadprůměrné, si myslíme, že jsou tady firmy, jež toho dokázaly o trošičku víc než my a které by si to tudíž určitě zasloužily víc. Každopádně to bude záležet na porotě. Tady nás velmi překvapila, tak uvidíme, co se stane v Praze.