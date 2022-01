Firmy v Olomouckém kraji plánují zvýšit mzdy nejčastěji o pět procent

Ekonomicky nejúspěšnější firma Jesenicka Fenix Jeseník, vyrábějící elektrické topné systémy, loni v průběhu roku zvýšila mzdy výrazněji, než avizovala před rokem. Podle majitele společnosti Cyrila Svozila si zaměstnanci polepšili v průměru o dvacet procent.

„Výsledky byly dobré, takže to pocítili na svých peněženkách více, než byl předpoklad. Také v tomto roce budeme přidávat. V průměru o pět procent, ale opět platí, že v případě dobrých výsledků může být nárůst vyšší,“ předeslal Svozil.

Řada podniků stále vyjednává. I největší dopravce v regionu, Dopravní podniky města Olomouce.

„Naše představa je, aby zaměstnanci dostali v příštím roce do základu pět procent. Rozhodně nechceme žádné vzdušné zámky, protože situace opravdu není růžová,“ sdělila šéfka odborové organizace Pavlína Gruntová.

To v Parsu Šumperk, patřícímu k největším železničním opravárenským podnikům v České republice, chtějí odboráři navýšení desetiprocentní.

„Je to naše představa, protože to by si zaměstnanci vzhledem k nárůstu všech životních nákladů zasloužili. Otázka je, kde se potkají naše požadavky s tím, co bude ochotno přidat vedení firmy. Chtěli bychom pokrýt alespoň inflaci,“ nastínil šéf odborové organizace Jan Bukovský.

Také v jedné z největších firem v regionu, přerovské Meoptě, zatím pořád nemají jasno. Otázka je, co se podaří odborům dohodnout.

„Budeme pokračovat v kolektivním vyjednávání v lednu. Naše představa je dostat do základu pro zaměstnance devět procent, což bude o něco víc než inflace,“ nastínil šéf odborové organizace David Olša. V současné době činí průměrná mzda v Meoptě 32 800 korun hrubého.

Mohelnický Siemens, patřící vedle Meopty k největším zaměstnavatelům v kraji, má jasno už od října. Obchodní rok se totiž ve firmě nekryje s rokem kalendářním.

„Ujednali jsme nárůst mezd o 5,5 procenta. Vzhledem k očekávaným ekonomickým problémům jsme rádi alespoň za toto navýšení. Další jednání vyvolávat nebudeme,“ oznámila šéfka odborové organizace Siemensu Mohelnice Jana Rýznarová. Průměrný plat v Siemensu podle ní činí přes 33 tisíc korun hrubé mzdy.

Rostou platy i v zemědělství

Přidávat budou také zemědělci. Úsovsko, největší zemědělská společnost v kraji, podle svého šéfa Jiřího Milka plánuje navýšit přibližně pět procent. „Je to maximum, co je firma schopna zvládnout,“ řekl Milek.

Výši průměrné mzdy neuvedl, podle něj je ale výrazně nad průměrem výdělku v oboru zemědělství v České republice.

Šéf Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslav Švamberk upozornil, že řada společností nebude přidávat kvůli dobrým výsledkům.

„Bude to spíše ze strachu, aby si udržely zaměstnance, a nebude to podložené výsledky. V tom se skrývá nebezpečí, protože tento trend může roztočit spirálu a dostat mnohé firmy do ekonomických potíží, nebo dokonce bankrotu,“ varoval Švamberk.

Navyšovat se budou i platy ve zdravotnictví. Největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji, kterým je Fakultní nemocnice Olomouc, přidá zaměstnancům do tarifů šest procent.

„Příjem zdravotníků i letos ovlivnila epidemie onemocnění covid-19, a tedy velmi náročná péče o covid pozitivní pacienty. Velká část zdravotníků musela pracovat přesčas, současně ve většině zdravotnických zařízení byly příplatky pro zdravotníky, kteří pracují s covid pozitivními pacienty,“ sdělil mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc činí v současné době průměrný měsíční příjem pro lékaře se všemi proplacenými přesčasy a příplatky zhruba 110 tisíc korun hrubého měsíčně. Nelékařský personál (zastoupený nejpočetněji kategorií všeobecná sestra) se pohybuje zhruba na úrovni 60 tisíc korun hrubého měsíčně, a to opět se všemi přesčasy a příplatky za práci na covidových odděleních.