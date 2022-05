Turisté se vracejí pozvolna, v Jeseníkách hledají chaty s bazénem

Začátek minulého roku byl pro hotely tragický. Letos se situace výrazně zlepšila. V regionu se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) za první tři měsíce ubytovalo přes 135 tisíc turistů.

„Výrazný meziroční růst návštěvnosti způsobila extrémně nízká srovnávací základna z 1. čtvrtletí loňského roku, do které se zásadně promítlo omezení poskytování ubytovacích služeb z důvodu pandemie,“ okomentoval Jiří Frelich z olomoucké pobočky ČSÚ.

V porovnání s prvním čtvrtletím 2020 je letošní počet ubytovaných nižší o 2,9 procenta, ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 jde o pokles o 14,1 procenta.

Tento trend potvrzuje i majitelka hotelu Park v Ostružné v Jeseníkách Monika Dihelová.

„Minulý rok jsme zákazníky neměli skoro žádné, oproti předcovidové době jsme asi na sedmdesáti procentech návštěvnosti,“ popsala.

Chaty a internet

Zájem zaznamenávají i chataři, kam lidé jezdili i minulý rok. Potřebovali totiž jen stabilní připojení na internet, aby se děti mohly učit online.

„Že by bylo desetkrát více klientů, to se říct nedá, ale nárůst jsme zaznamenali. Minulý rok, tedy alespoň v lednu a v únoru, i když nebyly puštěné lyžařské sjezdovky, tak přijeli na běžky nebo chodili po horách. Stačilo jim jen wi-fi připojení, aby mohli být online, aby se děti mohly připojit na výuku. Proto nemáme čísla za minulý rok tak tragická,“ vysvětlila majitelka agentury Chatař Alena Nyklová Klimešová.

Dodává, že nejvíce turistů přijelo letos o jarních prázdninách a o Velikonocích, které se ovšem už nepočítají do statistik za první čtvrtletí. „Velikonoční svátky si lidé totiž dva roky pořádně neužili,“ doplnila.

Lidé si už rezervují chalupy i na letní dovolené, některé objekty jsou tak už zcela vyprodané, jiné mají sotva pár rezervací.

Nejdražší restaurace v Olomouci je na rok dopředu zamluvená. Ale klasické podniky, třeba na vesnicích nebo na horách, jsou prázdné.

„Záleží hlavně na vybavení. Všichni chtějí v létě bazén a já se tomu vůbec nedivím. Vstup pro rodiny s dětmi na koupaliště totiž nebude levná záležitost. Kromě toho požadují oplocenou zahradu, aby si mohli s sebou vzít i domácího mazlíčka. Myslím si, že další prioritou bude poloha, vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot nebudou chtít jet přes celou republiku, budou tak hledat ubytování co nejblíže svému bydlišti,“ vysvětlila Nyklová Klimešová.

Větší zájem je nejen o ubytování v hotelech a na chatách na horách, ale i v centru Olomouce.

„Zaregistrovali jsme větší počet rezervací, než byl minulý rok, ale ani my jsme během prvních tří měsíců předcovidovou dobu nedorovnali. U nás se to totiž rozjelo až v dubnu, kdy byla jarní etapa Flory a také velikonoční trhy. To bych řekla, že jsme měli i více zákazníků než před covidem,“ řekla Helena Steinerová z hotelu NH Collection Olomouc Congress.

Nevídané sezony ve městě

Češi se podle ní drží přes léto v tuzemsku, proto i jejich hotel ve městě zažil nevídané letní sezony.

„Věřím tomu, že hotely na horách byly zarezervované měsíce dopředu, takže lidem nezbývalo nic jiného než jet do města. Co se týče českých turistů, za poslední dva roky máme nejsilnější léta od doby, co hotel stojí. Na nadcházející letní sezonu už nějaké rezervace taky máme, ale podle mě se projeví rezervování na poslední chvíli,“ popsala Steinerová.

Zájem turistů se tedy pomalu rozbíhá, ale stále ho podle ředitele Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáše Raka brzdí dva faktory.

„Jedním z nich je naprostá nejistota z toho, co bude, tedy ceny energií, inflace i situace na Ukrajině. Covid vystřídala celá řada dalších problémů. A druhá věc je, že koronavirus lidi naučil jinému chování ve vztahu ke konzumaci alkoholu a k dopřávání si návštěv restaurací. Lidé si totiž koupili vlastní pípy a naučili se kupovat si pivo domů. Proto se gastronomický sektor bude vzpamatovávat dlouho a kdoví, jestli se někdy vrátí do normálu,“ nastínil.

Bohatí budou podle něho ještě bohatší a chudí ještě chudší, což způsobí velkou propast i mezi restauracemi.

„Když se podíváme na rezervační formulář nejdražší restaurace v Olomouci, je na rok dopředu zamluvená. Ale klasické podniky, třeba na vesnicích či horách, jsou prázdné. Běžné restaurace se budou vzpamatovávat dlouho a myslím, že mohou přijít i další krachy. Za covidu zkrachovali ti, kteří měli byznys nastavený od začátku špatně nebo byli noví a radši to vzdali. Teď budou krachovat ti, kdo covid přežili, ale už nezvládnou další přicházející krizi. Restaurace jsou totiž nadstandardní služba, kterou si můžeme odepřít,“ uzavřel Rak.