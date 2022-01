Používáme sezónní produkty a náš špaldový kvas, říká šéfka oceněného bistra

Jak se co dělá Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaječná omeleta s houbami, čokoládové brownies z kvásku či perníková sakrajda s domácími povidly. Nejen tato jídla a dezerty si oblíbili zákazníci olomouckého Bistra Helen.

Podnik sídlící v nákupní galerii Šantovka má důvod k radosti. Uspěl v publikaci Nejlepší restaurace vydavatelského domu TopLife Czech, který mapuje domácí gastronomickou scénu a který stylové bistro zařadil mezi stovku nejlepších gastro podniků v zemi.

„Hodnocení je pro nás signálem, že jsme na dobré cestě. Od počátku jsme to neměli lehké, protože otevření bistra bohužel vyšlo na první dny koronavirové pandemie v březnu 2020. Takže ta cesta byla několikrát přerušená a těžko se nám navazoval kontakt s lidmi, pro které jsme koncept vytvořili. O to víc jsem dnes ráda, že jsme vydrželi a Bistro Helen si našlo svoji klientelu,“ řekla majitelka podniku Helena Morávková.

Podnik podle jejích slov klade důraz na lokální suroviny, výrobu vlastních produktů a také na zdravý životní styl.

Bylo to takové moje dítě, které mě velmi potrápilo, protože i pečení ze špaldového kvasu je nepředvídatelné.

„Náš tým nepracuje s polotovary. Zavařujeme, nakládáme, sušíme, konzervujeme, pečeme, pracujeme se sezonními produkty. Specializujeme se na jídla pro vegetariány, nízkosacharidová, bez lepku, laktózy nebo přidaného cukru,“ doplnila Morávková.

Tvarůžky na mnoho způsobů

Zákazníci si podle kreativní kuchařky Magdalény Tomečkové oblíbili zejména vše vaječné, například omeletu s houbami, vejce benedikt či vaječnou pomazánku.

„Protože jsme v Olomouci, populární jsou také tvarůžky obsažené v teplých i studených pokrmech. Z dezertů jsou nejoblíbenější čokoládové brownies z kvásku, perníková sakrajda s domácími povidly, naše raw dezerty a v neposlední řadě také čoko-banánové větrníky,“ uvedla Tomečková.

Oblíbené jsou ale i obložený vývar, poke misky s lososem či vege nebo houbové kroupoto s pošírovaným vejcem.

Nejvíce je ovšem Tomečková pyšná na špaldový kvas, který v době lockdownu vypěstovala. „Bylo to takové moje dítě, které mě velmi potrápilo, protože i pečení ze špaldového kvasu je nepředvídatelné. Nicméně má své jméno a bude to už rok, co ho používáme například na skořicové a slané šneky,“ dodala.

Hodnotí politici, manažeři či podnikatelé

Samotní hosté oceňují na podniku nejen jídlo, ale i prostředí. „O podniku mi řekly kamarádky, prostředí jsem si hned zamilovala. Mám ráda barvy, je to tady příjemné,“ řekla zákaznice Alenka Spořilová.

Bistro Helen, které sídlí v nejvyšším patře Galerie Šantovka, získalo stříbrnou pečeť se lvem jako Tip nakladatelství TopLife Czech 2022.

Hodnocení restaurací probíhá podle předem zpracované podrobné metodiky, která je závazná pro všechny nezávislé inspektory.

„Při degustaci hodnotí nejen podávané pokrmy, ale i profesionalitu obsluhy, interiér restaurace, celkový pocit z prostředí a lokality hodnoceného podniku. Přihlíží se také k atraktivitě a rozsahu nabídky pokrmů a nápojů či celkové smysluplnosti nabízeného s přihlédnutím k deklarovanému konceptu podniku,“ doplnila Daniela Mrzenová, ředitelka nakladatelství TopLife Czech.

Stranou podle ní nezůstává ani úroveň stolování, použité sklo a porcelán nebo kvalita ubrousků. „Inspektory jsou lidé různých profesí, například manažeři, politici, lékaři či podnikatelé. Jedná se o velmi náročné hosty,“ dodala.

Do výběru na letošní rok, kde převládají především pražské restaurace, se kromě Bistra Helen zařadila z Olomouce i restaurace Entrée.