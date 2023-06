Spojka z Čech na Moravu se zkraje prázdnin zadrhne, ŘSD opravuje D35 u Litovle

V neděli 2. července pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájí rekonstrukci dálnice D35 v úseku Litovel–Křelov.

„Práce za přibližně 173 milionů korun bez DPH obsahují výměnu povrchu pouze pravého jízdního pásu ve směru na Olomouc od kilometru 248,5 do 259 D35,“ uvedl Miroslav Mazal ze ŘSD Olomouckého kraje.

„Celková délka opravované trasy přesahuje deset kilometrů, plocha dotčených vozovek činí necelých 99 000 m2,“ řekl Mazal.

Odborníci na komunikaci na Litovel–Křelov zjistili trhliny a deformace včetně vyjetých kolejí. „Dalším problémem byly staré opravy nevyhovující potřebnému stavu dálnice, proto byla zvolena obsáhlá rekonstrukce formou recyklace za studena a pokládky nových asfaltových vrstev,“ přiblížil Mazal.

Podle ŘSD se v tomto úseku bude pracovat až do druhé poloviny listopadu letošního roku. „Nejvýhodnějším zhotovitelem se stala společnost M – SILNICE a. s.,“ uvedl Mazal.

ŘSD o této plánované stavbě informovala na začátku roku. Přehled významných krajských oprav uvedla také na tomto odkazu.

„Po dobu opravy motoristé projedou sníženou rychlostí po volné části dálnice v jednom jízdním pruhu pro každý směr,“ informoval Mazal.

„V průběhu prací bude uzavřena odpočívka Unčovice na kilometru 253,2 vpravo. Neprůjezdné sjezdy či nájezdy D35 nahradí objízdné trasy vedené k nejbližšímu dálničnímu křížení, kudy se řidiči pohodlně vrátí zpět na požadovaný směr,“ dodal.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Oprava v režii ŘSD termínově naváže na ukončenou krajskou opravu v Litovli, při níž auta nemohla několik měsíců na silnici II/449 u Unčovic a Rozvadovic.

„Musím se přiznat, že tato informace se ke mně nedostala. Občany jsem přitom při aktuální uzavírce uklidňoval, vydržte do 30. června a bude klid. A nakonec je tu další věc. Ale neměl by to být tak zásadní problém ve srovnání s tím, co jsme nyní přečkali. V pátek kolem poledne se má silnice otevírat, pokud kolaudace proběhne v pořádku,“ řekl Hanácké drbně litovelský starosta Viktor Kohout (SNK).

Ten navíc upozornil, že oprava D35 by mohla zkomplikovat podzimní opravu železničního přejezdu ve městě.

„Máme problém v tom, že začátkem října se má opravovat železniční přejezd v ulici Svatoplukova, tedy trasa na dálnici do Nasobůrek. Nyní na tom tedy pracujeme a budeme zkoušet vyjednat, aby se termíny nějak doladily. Přejezd by měl být zavřený devět dnů,“ řekl starosta Hanácké drbně.