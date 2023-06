Dvě odvolání proti povolením k úseku D1 u Přerova stavbu neohrozí, míní Kupka

Novinářům to v Přerově řekl ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl, podle kterého tato odvolání zatím nepředstavují zásadní překážku a stavba dálničního úseku pokračuje podle harmonogramu. Zprovozněný má být na jaře 2026.

Dvě dílčí stavební povolení týkající se stavby dálničního úseku u Přerova podle Mátla ještě nejsou v právní moci, jelikož ministerstvo dopravy řeší odvolání proti stavebnímu povolení na některé komunikace v krajské působnosti a krajský úřad naopak řeší odvolání proti stavebnímu povolení na některé místní komunikace.

„To jsou dvě věci, která nás tady mohou relativně zbrzdit. Věřím ale, že v dohledné době se podaří získat i právní moc těchto stavebních povolení, aby to stavbu nekomplikovalo,“ podotkl Mátl.

Stavba D1 u Přerova byla zahájena v lednu, stát má téměř sedm miliard korun. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) patří poslední úsek D1 u Přerova mezi nejdůležitější dopravní stavby na české dálniční síti. „Je to také jedna z technicky nejnáročnějších staveb. Koneckonců čtrnáct mostních objektů vypovídá samo za sebe,“ uvedl Kupka.

Podle něho v tuto chvíli neexistuje žádná zásadní překážka, která by stavbu D1 u Přerova mohla výrazně zkomplikovat. „Jsme si vědomi toho, že ještě poběží některé soudní pře a případně nás některá soudní rozhodnutí čekají, ale nemělo by to stavbu, pevně doufám, nijak ohrozit,“ řekl.

Úsek D1 u Přerova je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a k polským hranicím kompletní. Celkem bude D1 měřit 376 kilometrů. Nyní dálnice končí na kraji Přerova. Poslední desetikilometrová část do Říkovic má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v okresním městě.

Pro stavbu dálnice mezi Přerovem a Říkovicemi skončila předloni na podzim platnost výjimky z vlivu na životní prostředí. Ministerstvo dopravy v termínu vydalo stavební povolení, obdrželo ale sedm rozkladů. Podali je čtyři lidé a také spolky Krajina Dluhonice, Voda z Tetčic a Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu. Ministr dopravy v závěru loňského roku v rozhodnutí o rozkladech stavební povolení doplnil několika podmínkami a stavba mohla začít.

Dálnice D1 se začala stavět v roce 1967. Se stavbou prvních úseků se sice začalo už v roce 1939, ale práce byly přerušeny válkou, po válce se obnovily, ale znovu přerušeny byly v roce 1950. O posledním úseku u Přerova se posledních 17 let vedly spory, debaty a připravovaly se plány.