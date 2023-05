Silničáři se pustili do oprav silnice v Přerově a Olomouci, řidiče to zdrží

Dopravní zatížeností těžce zkoušený Přerov čelí další komplikaci. Silničáři z ŘSD se pustili do opravy silnice na hlavním průtahu městem na I/55. Částečná uzavírka se týká úseku od mostu Legií až po křižovatku u Teska (Velké Novosady). Od 4. do 9. května trvá první etapa, od 10. do 14. května pak přijde na řadu etapa druhá.