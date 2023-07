Cyklistickou hvězdu Chrise Frooma uvidí Prostějov, Uničov, Olomouc i Šumperk

„Chris Froome je ikonou cyklistiky. Jeho účast na Czech Tour je jedinečnou příležitostí pro fanoušky vidět jej v Česku,“ shrnul ředitel závodu Leopold König, bývalý profesionální cyklista a někdejší Froomeho parťák z týmu Sky.

„Že je ředitelem, bylo příjemné překvapení, ale není to tak, že by to byl hlavní důvod, proč jsem chtěl přijet. Jsem hodně zvědavý na vaši zemi, je krásná. Byl jsem akorát v Praze, loni v zimě, a každý mi říkal: ‚Chrisi, musíš přijet v létě.‘ Tak jsem tu!“ navázal Froome.

Osmatřicetiletý Brit narozený v Keni čtyřikrát vyhrál Tour de France. K tomu přidal dva celkové triumfy na Vueltě, poslední úspěch na Grand tour – třech nejslavnějších cyklistických závodech – zapsal Froome v roce 2018, kdy opanoval Giro d’Italia.

V roce 2019 se ovšem ošklivě zranil. Při tréninkovém závodě před Tour de France havaroval ve sjezdu v téměř šedesátikilometrové rychlosti.

„Hodně foukalo, a když dal ruce z řídítek, aby se mohl vysmrkat, vítr mu vzal přední kolo a on narazil do zdi,“ vysvětloval jeho tehdejší šéf Dave Brailsford.

V popředí zřejmě hvězdu očekávat nelze

Froome se za řídítka vrátil až za necelý rok, ale na své předchozí výsledky nenavázal.

„Samozřejmě je těžké naplnit očekávání fanoušků i sebe samého. Pořád mám vůli a chtíč dostat se na level, na kterém jsem byl. Ale je pravdou, že na Czech Tour nemám úplně ambice být v popředí,“ připustil.

„Teď mě především těší, že pořád mohu dělat to, co tak miluji,“ dodal slavný jezdec.

Jeho nový tým Israel – Premier Tech, za který jezdí například Němec Rick Zabel či Izraelec Itamar Einhorn, má v plánu zaútočit na prvenství už v dnešní etapě, která povede z prostějovského náměstí T. G. Masaryka do Uničova. Pojede se například přes Bouzov, Úsov či Mohelnici.

„Máme dobrého sprintera a už dnes pojedeme na výhru,“ řekl Froome.

„Chceme se stát důležitým závodem Evropy“

Obecně je Czech Tour považována za vrchařský závod, což by Froomovi mohlo sedět. Jenže v uplynulých týdnech ho trápila bolest beder. Závod vyvrcholí v neděli po třetí hodině odpolední, kdy závodníci po 670 kilometrech a více než deseti tisících nastoupaných metrech dojedou do uničovské Radní ulice.

Program Czech Tour 1. etapa (čtvrtek 27. 7.)

Start: Prostějov, Náměstí T. G. M.

Cíl: Uničov, ulice Hrdinů

Vzdálenost: 165 km

Převýšení: 2 217 m 2. etapa (pátek 28. 7.)

Start: Olomouc, Horní náměstí

Cíl: Pustevny

Vzdálenost: 166,9 km

Převýšení: 2 840 m 3. etapa (sobota 29. 7.)

Start: Moravská Třebová, náměstí

Cíl: Červenohorské sedlo

Vzdálenost: 161,5 km

Převýšení: 3 404 m 4. etapa (neděle 30. 7.)

Start: Šumperk, Náměstí Míru

Cíl: Šternberk, Radniční ulice

Vzdálenost: 176,2 km

Převýšení: 2 982 m

Klání se koná každoročně od roku 2009, hned jeho druhý ročník opanoval nynější ředitel závodu König.

Naposledy zařídil etapový úspěch pro pořadatelskou zemi cyklista z Mohelnice Michael Kukrle v roce 2018. Celkového vítěze seriálu vyhlíží Česko od roku 2017, tehdy vyhrál jezdec Josef Černý. I to je známkou toho, jak se závod kategorie UCI Europe Tour zkvalitňuje.

„Když jsem se stal před třemi lety sportovním ředitelem, dal jsem si za cíl dostat nějakou hvězdu do mé rodné Moravské Třebové,“ svěřil se s úsměvem König.

„Máme velké plány. Chceme se stát důležitým závodem v celé Evropě. Momentálně například jednáme s Eurosportem o vysílacích právech, ale je to obtížné, protože příští rok se závod bude krýt s letní olympiádou,“ plánuje prezident závodu Robert Kolář.

„Je jasné, že jakýkoli velký tým nebo cyklista, jako například Chris, je velkou podporou,“ dodal.

Czech Tour by se brzy chtěla rozšířit na vícedenní závod. „Ideálně tak pět šest etap,“ nastínil Kolář. König zase dodal, že by závod rád dostal i do jiných koutů České republiky.

Z Čechů pojede například Vacek, Kukrle chybí

Na startu budou tři worldtourové týmy: Bora-Hansgrohe, Jumbo-Visma a Intermarché, přičemž posledně jmenovaný je na Czech Tour už stálicí. A dosvědčuje, že je závod skutečně vhodnou přípravou před Vueltou.

Z českých jezdců nechybí na startovní listině například Karel Vacek, mohelnický Kukrle naopak absentuje. Vacek zvládl skvěle jednu z etap na letošním Giru, kde zazářil druhým místem. Nyní bude mít dost příležitostí ukázat své vrchařské kvality i českým divákům.

„Bylo by fajn mít českou vlajku na pódiu, ale prosadit se bude pro naše závodníky hodně těžké,“ tuší König.

I proto, že megastar Froome zdaleka neplánuje odchod do důchodu. „Motivaci mám obrovskou,“ řekl.