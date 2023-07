Czech Tour, náplast na Froomovo zklamání. Takové profily jsem vyhledával, těší se

Jak jste překousl svoji absenci na proslulém závodu?

Samozřejmě je to zklamání, ale to je součást života profesionálního sportovce. Je přirozené, že kromě vzletů zažijete i pády. O to větší mám touhu vrátit se. Navíc jsem se alespoň mohl soustředit na další cíl – Czech Tour.

V posledních týdnech vás trápila bolavá bedra, už se cítíte líp?

Bolest už odezněla, ale je otázka, jak to bude při zátěži. Uplynulé týdny byly náročné.

A nějaké bolístky z karambolu v roce 2019, kdy jste při sjezdu narazil do zdi, pořád cítíte?

Věřím, že jsem vše kompletně vyléčil. Nohy už jsou v pořádku a těším se, že zase můžu závodit naplno. Chci předvést, co ve mně je.

Závodit naplno, ale jistě jinak než před zraněním, které vás vyřadilo na rok.

Pochopitelně jezdím jinak. Už nejsem příliš vepředu, hledám si jiné místo v pelotonu, ale pořád jsem odhodlaný pracovat tvrdě a navázat na předchozí úspěchy.

Co už víte o Czech Tour?

Díval jsem se zběžně na internet na profil závodu a musím uznat, že nás nečeká nic jednoduchého. Některé etapy vypadají fakt kopcovitě! Je to přesně ten profil, který jsem dříve vyhledával. Je pro mě potěšující být tu.