Sportovní pohlednice startuje. Czech Tour láká na náročná stoupání i Frooma

V dojezdu letošní Tour na Champs-Elysées senzačně přespurtoval Jaspera Philipsena, pro české fanoušky je ale Jordi Meeus z týmu Bora-Hansgrohe starým známým.

Před třemi lety zářil ještě v development týmu SEG Racing Academy na silnicích v okolí Olomouce, kde v rámci Czech Tour ovládl dvě etapy a vyhrál bodovací soutěž. A hned na další rok si ho vyhlídla prvodivizní Bora.

Letos by to měl s úspěchem na českém závodě zřejmě složitější. Hromadný dojezd se očekává pouze v první etapě z Prostějova do Uničova, i tak ale musí cyklisté nastoupat na trase přes 2200 metrů.

Další dny už jsou pro čistokrevné vrchaře.

HVĚZDNÍ VRCHAŘI. Jan Hirt na čele hlavní skupiny během třetí etapy loňské Czech Tour, za ním jede Domenico Pozzovivo.

Nejprve zamíří závod do Beskyd na Pustevny, které musí jezdci zdolat dvakrát. V sobotu je na programu královská etapa v Jeseníkách s dvojitým výjezdem na Dlouhé stráně a cílem na Červenohorském sedle. Nedělní etapa pak závodníky ještě jednou zavede na Červenohorské sedlo, do cíle ale vede cesta přes okruhy se šternberským Ecce Homo.

Za čtyři dny nastoupají jezdci přes 11 000 výškových metrů, sobotní královská etapa snese podle organizátorů srovnání s horskými zkouškami v Alpách či Pyrenejích. „Stoupání na Dlouhé stráně měří devět kilometrů a má osm set metrů převýšení. Kopce s takovými parametry rozhodují Grand Tour,“ říká k tomu ředitel závodu Leopold König.

Sám absolvoval Giro, Tour i Vueltu, má tedy s čím srovnávat. Dvě Grand Tour odjel jako superdomestik Chrise Frooma. A ten také letos otestuje náročnost tratí i kvalitu zázemí v Česku. Čtyřnásobný vítěz Tour nyní jezdící v barvách Israel-PremierTech je s přehledem největší hvězdou, jakou se kdy český závod mohl pochlubit.

Leopold König (vpravo) vedle lídra Chrise Frooma během 16. etapy Tour de France. (2015)

Za izraelskou stáj přijedou na Czech Tour například také Rick Zabel nebo mladý Američan Matthew Riccitello, který na sebe upozornil aktivním projevem a skvělou časovkou v třetím týdnu letošního Gira.

Na startu budou tři worldtourové týmy: Bora-Hansgrohe, Jumbo-Visma a Intermarché, přičemž posledně jmenovaný je na Czech Tour už stálicí. A dosvědčuje, že je závod skutečně vhodnou přípravou před Vueltou.

Před dvěma lety finišoval Rein Taaramäe na Pustevnách i Dlouhých stráních třetí, aby jen o týden později zvítězil v etapě na španělské Grand Tour. Estonský jezdec si Pustevny a Dlouhé stráně nenechá ujít ani letos.

Vedle zahraničních jezdců se fanouškům představí samozřejmě také mnoho těch českých. Nejvýraznějším z nich je Karel Vacek, který přiveze i celý svůj tým Corratec. Po skvělém výkonu na Giru, kde zazářil druhým místem v etapě na Gran Sasso, bude mít dost příležitostí ukázat své vrchařské kvality i českým divákům.

„Bylo by fajn mít českou vlajku na pódiu, ale prosadit se bude pro naše závodníky hodně těžké,“ tuší König. Naposledy zařídil etapový úspěch pro pořadatelskou zemi Michael Kukrle v roce 2018, na dalšího českého celkového vítěze čeká Czech Tour ještě o rok déle.

Český cyklista Michael Kukrle.

I to je známka toho, jak závod nabírá na obtížnosti i kvalitě startovního pole. A König chce jít ještě dál. „Když jsem se stal před třemi lety sportovním ředitelem, dal jsem si za cíl dostat nějakou hvězdu do mé rodné Moravské Třebové,“ říká s úsměvem.

Tento cíl se mu letos vyplní. Větší jméno posledního desetiletí než Chrise Frooma by mezi aktivními jezdci hledal těžko. Zároveň už ale sní o růstu závodu do dalších let. „Chtěli bychom k nám dostat víc worldtourových týmů a víc hvězd,“ prozrazuje. Zároveň nechce zůstávat pouze v oblasti Beskyd a Jeseníků.

Aby naplnil jméno závodu, přál by si ho dostat i do dalších koutů Česka. Tím by se mohly do itineráře opět vrátit rovinatější etapy svědčící sprinterům. Kulturně i logisticky se nabízí start nebo cíl v Praze, nejprve je ale podle Königa nutné zajistit přímé přenosy etap v televizi. A pak bude do podoby trasy promlouvat i vizuální atraktivita.

„Chtěl bych najít kompromis mezi záběry na památky UNESCO a sportovní stránkou. Cyklistické závody jsou jednou z nejlepších možností, jak ukázat co nejvíc z jedné země,“ uvědomuje si. „Je to taková sportovní pohlednice Česka do celého světa.“