Czech Tour přivítá také týmy Jumbo a Bora. Zavítá jednou závod i na Hradčany?

„Abychom budovali značku a z našeho závodu udělali skutečnou národní tour, usoudili jsme, že název Czech Tour bude vhodnější a bude vyhovovat i našemu nejsilnějšímu partnerovi,“ podotkl König.

Letos se uskuteční v termínu 27. až 30. července a ve čtyřech etapách se z velké části odehraje na Moravě.

„Ale do budoucna se nevzdáváme ani myšlenek na uspořádání prologu třeba v Praze na Hradčany,“ naznačil König. Větší rozprostření závodu po České republice by bylo atraktivní také v případě, že se v budoucnu podaří zajistit přenosy na Eurosportu, a závod tím bude atraktivnější i pro organizace, jako je například agentura CzechTourism.

Momentálně se nachází v kategorii Europe Tour 2.1.

Ale nemíní u toho zůstat.

„Naším cílem je posouvat se výš. Vzorem je pro nás národní tour typu Kolem Polska,“ povídá König.

Ovšem ta se nachází v nejprestižnějším seriálu World Tour. Tam vede ještě daleká cesta přes Europe Tour HC (nejvyšší kategorie závodů v rámci Europe Tour) a UCI Pro Series (mezistupeň mezi kontinentálními seriály a World Tour).

„Máme potenciál dostat se do top 10 závodů v Evropě. Nové jméno Czech Tour je srozumitelné, jasně náš závod identifikuje,“ říká i Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka.

Právě ta by měla přispět potřebnými financemi na cestu do vyšších sfér i k případnému prodloužení závodu na pět či více etap.

Novinka: Červenohorské sedlo

Co se týče obtížnosti, je Czech Tour ve své dosavadní podobě ideální pro přípravu vrchařů na Vueltu. Kopcovitý závod se jezdil začátkem srpna, letos však poněkud zahltil termínovou listinu přesun mistrovství světa ze září na srpen. I proto se Czech Tour uskuteční už na konci července, krátce po dojetí Tour de France.

„Cyklisty u nás nečeká nic dobrého,“ vyzdvihuje König obtížnost českého závodu. „I ta nejlehčí první etapa, i když je sprinterská, má přes 2000 nastoupaných metrů. Czech Tour vyhrávají vrchaři a touto cestou se chceme i nadále ubírat.“

Vyvrcholením se má stát královská třetí etapa, kterou oproti minulým ročníkům ještě vylepšili. Kromě dvou stoupání na Dlouhé stráně, kde dříve končila, přijde ještě závěrečná lahůdka v podobě cílového výšlapu na Červenohorské sedlo.

PŘED ROKEM. Stoupání na Dlouhé stráně. V červeném jede Jan Hirt.

„To bude i pro diváky rozhodně dostupnější než Dlouhé stráně,“ říká König. „Celá královská etapa bude má 3400 metrů převýšení, což je srovnatelné s horskými etapami na Tour.“

Program Czech Tour 2023 1. etapa - 27. července: Prostějov – Uničov 164,7 km (2139 výškových metrů) 2. etapa - 28. července: Olomouc – Pustevny 163,5 km (2731 výškových metrů) 3. etapa - 29. července: Moravská Třebová – Červenohorské sedlo 158,9 km (3344 výškových metrů) 4. etapa - 30. července: Šumperk – Šternberk 178,7 km (2976 výškových metrů)

Kdo by se měl v červenci objevit na startu?

Z elitních závodníků by se mělo jednat hlavně o ty, kteří nepojedou Tour a budou se naopak chystat na mistrovství světa a Vueltu, i když König sní například i o startu Chrise Frooma.

„Chris má jet s týmem Israel - Premier Tech na Tour, ale může se stát, že se nakonec v nominaci neobjeví, nebo bude muset Tour z nejrůznějších příčin v její první polovině opustit. V tom případě bych ho rád přivítal u nás,“ říká o čtyřnásobném šampionovi Tour, kterému sám v roce 2015 na francouzských silnicích pomáhal.

Izraelská stáj loni sestoupila z první divize do druhé. Z worldtourových stájí už má König potvrzenou účast týmů Jumbo Visma a Bora. Tedy stáje aktuálního šampiona Tour Vingegaarda, respektive stáje, jehož dres dlouho oblékal Peter Sagan.

Koho však do Česka tyto dva elitní týmy vyšlou, je těžké odhadovat. Rozhodně nepůjde o jezdce, s nimiž budou bojovat na Tour. „Ale snažím se je přesvědčovat, aby jejich sestava byla co nejkvalitnější,“ tvrdí König. „Nejen penězi (startovným), ale i poukazem na skutečnost, že závod je logisticky velmi příjemný, s krátkými přejezdy.“

Šance pro Čechy z druhé divize

Ředitel závodu zároveň ještě jedná o startu s dalšími worldtourovými týmy. Také z tohoto pohledu je do budoucna důležité, aby o přenosy z Czech Tour projevil zájem Eurosport, protože pak je závod hned zajímavější i pro sponzory předních stájí.

V sestavách druhodivizních týmů, které už potvrdily start, by se mohli na Czech Tour představit i mnozí přední čeští cyklisté

Za španělskou stáj Caja Rural, která letos dostala divokou kartu na Vueltu, jezdí Michal Schlegel, Tomáš Bárta a Daniel Babor.

Za další španělský tým Kern Pharma, jenž byl pro změnu pozván na Vueltu loni, závodí Vojtěch Řepa.

Dres týmu Corratec, který letos získal divokou kartu na Giru, obléká Karel Vacek.

Představí se i norská formace UNO X, jež se letos chystá na premiéru na Tour a za kterou startuje Alexander Kristoff, někdejší šampion monumentů Milán - San Remo a Kolem Flander.

Přihlášena je i italská EOLO Kometa, tým opečovávaný Albertem Contadorem. Na startu budou rovněž dvě nejsilnější české stáje, třetidivizní formace Elkov Kasper a ATT Investments.

VZPOMÍNKA Z ROKU 2013. Leopold König (ve žlutém) ovládl Czech Tour.

Do organizačního výboru Czech Tour i červnového Závodu míru do 23 let, jehož je ve stejné lokalitě také ředitelem, přizval König i Roberta Huntera, devítinásobného aktéra Tour, který se stará o bezpečnost na závodě Kolem Švýcarska.

„Organizování závodů na úrovni World Tour je pro něj rutinou. S jeho pomocí chceme navýšit i bezpečnost toho našeho,“ podotkl König a s Hunterem si už projel trasy všech etap.