Hanušovice chtějí postavit byty pro seniory a mladé za stovky milionů

V místech, kde se před lety rozkládala známá textilka Moravolen, chystá město za řádově stovky milionů stavbu obytného komplexu. Další desítky milionů pak vloží do velké obnovy zastaralého panelákového sídliště zvaného Na Holbě.



V něm žije zhruba třetina obyvatel třítisícových Hanušovic. „Prostředí na sídlišti Na Holbě je zanedbané, takže je nejvyšší čas lidem zkulturnit místo pro život,“ uvedl starosta Hanušovic Marek Kostka.

Sídliště vyrostlo na přelomu 80. a 90. let, žádná zásadnější revitalizace se tady ještě neuskutečnila.

„Připravujeme celkovou koncepci zeleně, budou zde odpočinková místa, dětská hřiště i nová parkoviště. Zkrátka půjde o komplexní proměnu venkovního prostoru,“ popsal Kostka.

Nejprve se však bude pracovat v podzemí, součástí plánů je i generálka inženýrských sítí. Ani ty už neodpovídají současným požadavkům.

Obyvatelům sídliště bude nově sloužit také nedaleké okolí řeky Moravy, s jehož využitím autoři plánů za desítky milionů počítají. Jde podle nich o ideální místo pro oddych. „Chceme tam relaxační zónu s napojením na cyklostezku procházející městem,“ vysvětlil starosta.



Největší investice do bydlení za více než třicet let

Obnova sídliště začne příští rok, jeho novou podobu navrhlo architektonické studio Dimense architects.



„Sídliště Na Holbě je významným obytným celkem Hanušovic, který v sobě spojuje většinu nedostatků panelové výstavby v minulosti. Do obnovy a zatraktivnění sídliště chceme aktivně zapojit jejich obyvatele,“ doplnila Tereza Svíbová z ateliéru Dimense architects.



Ještě o řád dražší akci hanušovická radnice chystá v místech, kde roky fungoval známý textilní podnik Moravolen. Jde o největší investici do bydlení ve městě za více než třicet let.

Areál již město před časem odkoupilo, vyroste tady nový obytný komplex pro stovky lidí. I tato stavba začne příští rok.

Architekt Ivo Skoumal z ateliéru Skoumal/Heřmanovský narýsoval v místech bývalé textilky sedm obytných bloků. Vyrostou kolem takzvaného senzionu, v němž bude třicet nízkopodlažních bytů pro seniory. Zbytek obytné zástavby s téměř 130 byty nejrůznějších velikostí obsadí mladší lidé či rodiny.



Město bude garantovat výši nájemného

„Projekt blokového bydlení je navržený tak, aby výstavba mohla reagovat na skutečnou poptávku. To znamená, že jednotlivé stavby mohou vznikat samostatně po etapách. Najednou by to bylo příliš náročné. Záměrem projektu je nabídnout dostupné bydlení všem – od mladých lidí přes rodiny po seniory,“ vysvětlil starosta.



Protože investorem a garantem projektu bude město, je možné podle starosty udržet přijatelné ceny.

„Garantovaná výše nájemného s jasně stanovenou cenou od počátku bydlení umožní rodinám žít na odpovídající úrovni bez obav z nepříjemných změn v podmínkách, které bývají typické u mnoha komerčních developerských produktů,“ uvedl starosta.

„Navíc rodina získá možnost po 20 až 25 letech odkoupit byt do osobního vlastnictví za poměrnou částku, tedy za částku po odečtení již vynaložených peněz,“ dodal.

V bytovém komplexu pak bude také prostor pro služby a místa, kde se mohou lidé scházet a trávit volný čas. Město také obnoví přilehlý park, jenž tak nabídne další prostor pro sport a odpočinek.

„V parku rovněž vyroste zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí – klubovna a zastřešené pódium,“ doplnil hanušovický starosta.