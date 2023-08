Zkušenosti z mise vydají pro armádní záložáky za roky výcviku, poprvé i velí

Kolik záložníků se přihlásilo do současné mise a odkud jsou?

Požadovaným výcvikem pro vyslání do zahraniční operace prošly úspěšně na tři desítky záložníků, z toho tři ženy, a většina z nich pochází z Olomouckého kraje. Musím říct, že si počínají velmi dobře.

Tiskový a informační důstojník Mnohonárodního bojového úkolového uskupení Martin Vaňourek.

Co všechno musí příslušník záloh splnit, aby se mohl zapojit do služby v zahraničí?

Především musí sám projevit zájem o takovou službu a počítat s tím, že to bude velmi náročné. Na počátku je psychologické vyšetření a poté lékařská prohlídka, přičemž je nutné mít všechna „Záložníci se nyní vůbec poprvé zapojují jako plnohodnotná součást armády v zahraničních misích,“ říká tiskový a informační důstojník Mnohonárodního bojového úkolového uskupení Martin Vaňourek. požadovaná očkování, která jsou stanovena do oblastí, kam je vyslán. Ta zajišťuje v plném rozsahu a zdarma armáda. Poté musí absolvovat výcvik a výuku.