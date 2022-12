Výcvik Ukrajinců na Libavé provází ruské strašení, ale také odmítání paniky

Podle bezpečnostních expertů je to však velmi nepravděpodobné. Mnohem víc se dá očekávat dezinformační kampaň.

Na Libavou by ještě letos mělo dorazit přibližně osm stovek ukrajinských vojáků. Prvních zhruba sedm stovek je již na místě, do újezdu je doprovodil konvoj vojenské policie.

„Někteří Ukrajinci už byli v obchodě, náš místní obchodník je obsluhoval,“ potvrdila starostka Města Libavá Štěpánka Tichá. Podle ní by se výcvik neměl obyvatel nijak výrazně dotknout.

„Armáda prostor využívá ke svým potřebám, to se mě ani obce netýká. A že k nám Ukrajinci budou chodit nakupovat? Je to svobodný prostor, pokud se budou chovat slušně, nevidím v tom žádný problém,“ sdělila s tím, že žádné podrobnější informace například od armády nedostala.

Není tak jisté, jestli se budou vojáci Ruskem napadené země vůbec běžně pohybovat přímo v obci. Vojenský prostor má totiž svůj vlastní katastr.

Některým lidem Ukrajinci na Libavé vadí

Někteří obyvatelé jsou nicméně podle starostky z příjezdu Ukrajinců rozhořčeni.

„To ale byli i na začátku konfliktu, když sem měli někteří ukrajinští vojáci přijet. Lidem vadí, že o tom nevěděli dostatečně dopředu, ale to je, jako kdybyste museli Poláky informovat o tom, že tam přijede masa Čechů na trhy,“ namítá Tichá.

Také místostarosta Petr Novák potvrzuje, že mezi místními jsou dva názorové proudy. Zatímco jedni vnímají výcvik Ukrajinců jako každé jiné cvičení, druzí mají strach.

„Někteří jsou ale věční panikáři, já už si z toho nic nedělám,“ komentovala to Tichá.

A klidný zůstává i Novák. „Nepředpokládám, že by mělo dojít k nějakému zhoršení bezpečnostní situace v obci. Registrujeme tu zvýšený pohyb vojenské policie a věřím, že cvičení je plně pod kontrolou,“ uvedl místostarosta.

Případný ruský útok bude mít podobu dezinformací, uvádí expert

Česku ani přímo Libavsku žádné zvýšené riziko násilného útoku nehrozí, tvrdí bezpečnostní expert Josef Kraus z Masarykovy univerzity.

„Nemyslím si, že by se výcvik mohl stát terčem nějaké přímé diverzní akce,“ domnívá se Kraus. „Rusové se omezí spíš na informační, respektive dezinformační kampaň, která se bude snažit ten výcvik dehonestovat a poškozovat v očích veřejnosti,“ dodal.

Na sociálních sítích už se objevily reakce v podobném duchu, například „varování“, že pro okolí budou hrozbou hlavně samotní Ukrajinci.

„V 68. tu byli Ukrajinci a je to znova. Schovejte děti, ženy, až budou znásilňovat a vraždit. Jako to bylo. To si necháme líbit,“ napsala například na Facebooku uživatelka Andrea Frustikova na profilu olomoucké političky a předsedkyně hnutí Trikolora Zuzany Majerové.

Bylo to v diskusi k příspěvku, v němž Majerová tvrdí, že podle jejích informací od místních jsou Ukrajinci na Libavé již déle než týden. „Jsou tam od 24. listopadu,“ napsala následně redakci iDNES.cz.

Ministerstvo obrany k tomu uvedlo, že detaily, tedy přesné počty či datum, kdy vojáci přijeli, z bezpečnostních důvodů nemůže komentovat.

Zbytečná panika a strach, míní starostka

Výcvik ve vojenském prostoru Libavá schválili 29. listopadu poslanci. Záměr schválilo i plénum Senátu a vláda. Majerová k tomu poznamenala, že hlasování o přítomnosti vojsk bylo „další z vládních lží a pouhá hra pro lidi“.

Kritizovala tak, že vojáci do prostoru mohli dorazit ještě před schválením oběma komorami, výcvik by podle ní měl ale posvětit i prezident Miloš Zeman jakožto velitel ozbrojených sil.

Resort obrany však oponuje, že celý proces postupuje přesně podle zákona a prezident schvalování vůbec nemá na starosti. Přítomnost prvních vojáků, kteří chystali příchod ostatních, navíc na začátku listopadu posvětila vláda.

Starostka Libavé naznačování, že by místní měli důvod mít z Ukrajinců strach, odmítá.

„Nebudeme nic hrotit dopředu, pokud by se něco stalo, jsem připravena to nějakým způsobem řešit. Ale určitě nebudu panikařit. Co slýchávám, je zbytečná panika a strach,“ míní Tichá.

Ministerstvo obrany zveřejnilo, že by se do výcviku na Libavé mělo nyní zapojit sedm stovek příslušníků mechanizovaného praporu, čtyřicet členů jednotek zabezpečení, třicet specialistů zdravotnických odborností, deset vojenských chemiků a dvacet ženijních specialistů.