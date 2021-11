PŘEHLEDNĚ: Když ženy vládnou. Inventura českých nadějí pro olympijský Peking 2022

Největší naděje pro Peking

Univerzálka Ester Ledecká v minulé zimě triumfovala ve Světovém poháru jak na lyžích, tak na snowboardu. Ovládla lyžařský super-G ve Val d´Isere a následně snowboardový paralelní obří slalom v Cortině. Na stupních vítězů stála i po druhém místě ve sjezdu lyžařek v Crans Montaně. V celkovém pořadí SP obsadila 13. příčku, ve sjezdu byla osmá, v super-G, v němž bude v Pekingu obhajovat zlato, pátá.

Do olympijské sezony vstoupila na konci října v obřím slalomu v Söldenu, v němž nepostoupila do druhého kola. „Bude to krásná a dlouhá sezona, snad si ji všichni užijeme,“ přeje si.

Minulá sezona vyšla parádně i Evě Samkové. Česká snowboardkrosařka potřetí v kariéře vyhrála křišťálový glóbus za celkové hodnocení Světového poháru ve snowboardkrosu a k tomu získala bronz na mistrovství světa.

V Pekingu bude chtít přidat třetí olympijskou medaili ke zlatu ze Soči a bronzu z Pchjongčchangu. „Budu se snažit o umístění v nejlepší trojce, když to vyjde, budu nadšená,“ plánuje.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková v uplynulé zimě vybojovala stříbro ze světového šampionátu na 3000 metrů a na ME ve čtyřboji kralovala dílčímu závodu na 5 000 metrů a celkově získala bronz. Ve Světovém poháru dojela dvakrát čtvrtá na tříkilometrové trati. V prvním klání aktuální sezony, závodě na 3000 metrů, skončila šestá.

V Pekingu se požene za sedmým olympijským kovem. „Když se z Číny vrátím s plackou, budu přešťastná,“ zasnila se. „Pro mě však bude největším úspěchem, pokud si na konci her řeknu: Odvedla jsi všechno, co jsi mohla. Ať už dopadnu jakkoliv.“

Biatlonistka Markéta Davidová půjde do olympijské sezony jako aktuální mistryně světa ve vytrvalostním závodu, kromě titulu byla v závodech SP osmkrát v Top 10. Nejlépe skončila čtvrtá a dvakrát pátá.



Skeletonistka Anna Fernstädtová v minulé sezoně vybojovala na SP v Königsee druhou příčku, ale většinou se umisťovala okolo 8. místa. Pro čínské hry se netají medailovými ambicemi.

Kateřina Razýmová, původně největší naděje běžeckého lyžování, celou sezonu vynechá, neboť očekává narození potomka.

Markéta Davidová Anna Fernstädtová

David Pastrňák Dominik Dvořák

Hokejový tým bude mít v Pekingu s profesionály z NHL úplně jinou sestavu než na turnajích v minulé sezoně, minimálně na postup do čtvrtfinále by však dosáhnout měl. Na hrách narazí ve skupině na Rusko, Švýcarsko a Dánsko.

Dvojbob Dominika Dvořáka skončil i díky absencím některých posádek v covidové sezoně celkově třetí ve Světovém poháru, ale reálně se pohybuje mezi 5. až 10. místem žebříčku.

A ti další

Hokejistky si historicky první postup na olympijské hry vybojovaly v kvalifikaci v Chomutově, kde ovládly všechny tři zápasy. V Pekingu se ve skupině utkají s Čínou, Dánskem, Japonskem a Švédskem.

Slalomářka Martina Dubovská v uplynulém ročníku SP potěšila třemi umístěními v elitní desítce, v celkovém pořadí disciplíny skončila desátá. „Udělám vše pro to, abych byla ještě lepší,“ ujišťuje.

Martina Dubovská

Skikrosařka Nikol Kučerová na sebe v lednu 2021 upozornila 9. místem v netradičním skikrosovém sprintu v Idre Fjällu, v klasickém závodě dojela čtrnáctá.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová chce v olympijské sezoně oprášit um v hromadném závodě, v němž na posledních hrách obsadila osmé místo. V únoru 2019 v něm na MS dojela šestnáctá, poté se k němu ale vrátila až v listopadu 2021 na SP v Polsku a neprošla ze semifinále.



Biatlonistovi Michalu Krčmářovi patřila ve Světovém poháru pozice ve druhé světové desítce, než jej ze závodů vyhnal covid. Zaujal skvělým úsekem v mužské štafetě v Hochfilzenu, kde vytáhl Čechy na 5. místo. V celkovém hodnocení SP skončil 23.

Poprvé v historii bude mít český curling zástupce na hrách, do Pekingu se ve smíšených družstvech kvalifikovali manželé Tomáš a Zuzana Paulovi. O letenky zabojují ještě ženský i mužský tým.

Nikola Zdráhalová Michal Krčmář Martin Novák Michal Březina

Běžec na lyžích Michal Novák v minulé sezoně mile překvapil 15. místem v závodě na 15 kilometrů s hromadným startem ve Falunu, ve sprintu byl dvakrát devátý.



Krasobruslař Michal Březina přišel kvůli pandemii o MS 2020 i ME 2020, v obvyklé podobě se v minulé zimě neuskutečnil ani seriál Grand Prix. Velkého závodu se český reprezentant dočkal v březnu 2021, na MS ve Stockholmu obsadil 19. pozici a kvalifikoval se do Pekingu. V úvodu olympijské sezony vybojoval šestou příčku v závodě seriálu Grand Prix na Americké brusli.

Díky 15. místu ze Stockholmu se na olympiádu podívá i krasobruslařská dvojice Martin Bidař a Ruska Jelizaveta Žuková, která by ale koncem listopadu měla dostat český pas. V Jižní Koreji startoval Bidař s Annou Duškovou, jenže nadějný pár se krátce poté rozešel. S novou partnerkou se dali dohromady předloni. Česko obsadí na hrách v krasobruslení i kategorii žen (Eliška Březinová) a tanců (sourozenci Taschlerovi).

V útlumu

Skokani. Roman Koudelka, dlouhá léta jednička týmu, musel s kolenem na operaci a do olympijské zimy vstoupí později. Ti další byli v uplynulé zimě rádi za každý bod. Viktor Polášek skončil ve SP 69., Čestmír Kožíšek 74.

Sdruženáři. Také ti měli loni předaleko k nejlepším. V žebříčku Světového poháru byl Tomáš Portyk 35. a Jan Vytrval 44.

Roman Koudelka Tomáš Portyk

Muži-sjezdaři. Marně sní o pohárových bodech a postupech do druhých kol v technických disciplínách.

Sáňkaři. Na mistrovství světa byl 30. Michal Lejsek, v pohárovém pořadí figurovala dvojice Vejdělek, Pěkný ve třetí desítce.

V jiné roli

Rychlobruslařka Karolína Erbanová, v Koreji bronzová na 500 metrů, řešila bezprostředně po hrách rozpad svého klubu v Nizozemsku, odešla trénovat do Polska, ale v létě 2018 s odkazem na neshody s reprezentačním koučem Novákem dala v pouhých 25 letech kariéře sbohem.

Zvažovala pak přechod na dráhovou cyklistiku, zkusila florbal, ale chytla se až v hokeji. Dokonce natolik dobře, že s národním týmem žen nyní oslavovala postup do Pekingu.



Už v Pekingu nebudou

Další osobnosti z her v Pchjongčchangu 2018 mezitím opustily scénu.

Biatlonistka Veronika Vítková, bronzová žena ze sprintu na hrách v Koreji, bojovala ve dvou poolympijských sezonách s únavovým syndromem, načež loni v dubnu ukončila kariéru vrcholové sportovkyně a raději se věnuje mateřským radostem a strastem.

Karolína Erbanová Veronika Vítková Martin Jakš Ondřej Moravec

Také běžec na lyžích Martin Jakš, který v Pchjongčchangu dojel osmý na padesátce a devátý ve skiatlonu, vzápětí v 31 letech ukončil kariéru. Pak už jen koketoval s občasnými starty v dálkových bězích.

Ze scény se vytratil už i Ondřej Moravec, v Soči 2014 trojnásobný olympijský medailista a v Pchjongčchangu 2018 nejlépe jedenáctý a dvanáctý. Dlouholetý tahoun české reprezentace ukončil v březnu v Novém Městě v 36 letech kariéru.