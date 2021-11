Kdo ví, kde by dnes byla, kdyby na jaře 2018 nezvedla telefon a nezeptala se: „Mohla bych závodit za Česko?“ V nové zemi nalezla skeletonistka Anna Fernstädtová i novou chuť do svého sportu. Na hry do Pekingu už pátá žena Světového poháru odletí coby medailová naděje české výpravy. Dříve reprezentovala Německo.