Příprava plná změn a cesta za třetí medailí. Samková je na Peking připravená

V dubnu si dala úplný oddych od všeho.



Jen odpočívala a užívala si zaslouženého volna. Vždyť v minulé sezoně znovu ukázala, že i v 28 letech patří mezi to nejlepší, co snowboardcrossový svět nabízí.

Potřetí v kariéře vyhrála velký křišťálový glóbus za celkové hodnocení Světového poháru a k tomu v Idre získala bronz na mistrovství světa. Parádní předolympijská sezona, která si zasloužila i letní dovolenou na Madeiře a v Salzburgu.

Česká snowboardcrossařka Eva Samková s křišťálovým glóbusem za prvenství ve Světovém poháru.

„Do přípravy jsem naskočila začátkem května, ale žádné výrazné změny jsem v ní nedělala. Absolvovala jsem posilovny, atletické přípravy, do toho navíc vytrvalost a tréninky na AirBiku, chodila jsem na koně, v neděli zevlovala,“ usmívala se na pondělní tiskové konferenci.

„Ale celkově vzato na mě příprava působí, že byla docela krátká. Na sněhu jsme začínali na konci srpna, a už na konci listopadu máme v plánu první Světový pohár.“

Celá sezona pochopitelně vyvrcholí olympiádou v Pekingu, už třetími hrami pro tuhle sympatickou dívku. Na té první v Soči získala senzační zlato, před necelými čtyřmi roky v Pchjongčchangu po fascinujícím závěru brala bronz.

„Možná se můžu považovat za harcovníka, ale rozhodně to není nic speciálního, protože jen kvůli účasti teď do Pekingu nejedu. Budu se snažit o umístění v nejlepší trojce, když to vyjde, budu nadšená,“ má jasno.

Nadšená je i z letní přípravy, byť neprobíhala tak, jak by si asi sama přála.

Nemohla do Jižní Ameriky ani na Nový Zéland, což se jí osvědčilo před minulými hrami v Jižní Koreji. Musela se spokojit s evropskými středisky, což ne vždy bylo jednoduché.

„Z pohledu sněhových podmínek je to docela oříšek, protože až do konce srpna není nikde žádná trať. Trénovali jsme tak ve snow parku ve Francii, pak jeli do Itálie, na trati jsme začali přípravu až na konci srpna,“ líčil reprezentační kouč Marek Jelínek.

V létě i na podzim se často situace měnila ze dne na den.

Jelínek se Samkovou tak několikrát museli zrušit soustředění, i když už na místě třeba někdo z týmu byl.

„Zvykli jsme si. Doteď jsme byli pružní, ale loňský rok nás ještě víc vychoval. Výhodu to má, že dokážeme na situaci reagovat ze dne na den. A taky jsme se poučili, už neplatíme zálohy za soustředění,“ říká.

Výhodu vidí v tom, že zatímco jindy bývá šest týdnů na jednom místě, teď museli neustále cestovat a hledat nové a nové tratě. I tahle variabilita může české snowboardistce na olympiádě pomoci.

„Původně jsme přitom měli domluvenou Austrálii, což ale nevyšlo, protože měsíc v karanténě nikdo být nechtěl. Nahradili jsme to Francií, Švýcarskem, Itálií. Trochu náhodou se nám povedlo udělat soustředění tak, jak se povedlo. A musím říct, že to byla jedna z nejlepších příprav, jakou jsem zažil. Mám z ní velkou radost,“ říká Jelínek.

Před prvním ostrým startem čekají Samkovou ještě dva přípravné kempy v Rakousku, než přijde série devíti závodů Světového poháru a olympijské hry v Pekingu.

Právě tamní trať by si snowboardisté měli vyzkoušet hned při prvním Světovém poháru od 26. do 28. listopadu.

„Loni jsme se tam na mistrovství světa nedostali, snad to letos vyjde,“ říká Jelínek. „My trať pochopitelně trochu známe, máme videa z tréninku Číňanů, kteří na místě trénují dva roky. Hodně jsem se bavil s jejich trenéry, což jsou Evropané. Má to být extrémně dlouhá a plochá trať.“

A kdyby se náhodou první Světový pohár zrušil?

Ani z toho si Samková velkou hlavu nedělá.

„Nemůžeme si říkat: Panebože, nikdy jsem tam nejela, zato Číňani tam jezdí dva roky. Musíte si věřit, že to zvládnete, vždyť všechny Světové poháry takhle probíhají. Na olympiádě navíc máme ještě o den tréninku víc, takže doufám, že se dokážu rozjezdit a na závod budu připravená,“ tvrdí česká jednička.

Cesta za třetí medailí začíná.