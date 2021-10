Potřebuju větší zadek, aby se mi lyžařky nesmály, říká Ledecká před sezonou

Jak jste si užila léto?

Krásně. Možná kdybyste si pustili loňskou tiskovou konferenci, ty odpovědi budou podobné, protože jsem zase byla v Řecku, kde jsme s Michalem Lešákem zapracovali na kondici, abych byla na zimu připravená. Odvedli jsme dobrou práci, teď se zase těšíme na sníh.

Dokázala jste i trochu relaxovat?

To mě nebaví, takže ne. Ani jsem neměla ambice to stihnout teda (smích).

Je něco nového v přípravě, na čem jste pracovala?

Nemůžu konkrétně říct know-how od Red Bullu, ale pomohl mi se skvělým plánem. Po sezoně jsem absolvovala několik testů celého těla, kde mi zjistili, jak funguje, jak svaly pracují. Jsem moc šťastná, že takového partnera mám. Pomohl mi sestavit skvělý plán, zlepšila jsem se, cítím se dobře, tak snad mi to vydrží.

Ester Ledecká v kombinaci na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo.

Jaké partie jste hlavně zlepšovala?

Řešili jsme, jakým způsobem zapojovat zadek, protože jsme zjistili, že mám oproti sjezdařkám hrozně malý zadek. Na tom musíme zapracovat, aby se mi ostatní lyžařky nesmály (smích).

Takže jste se snažila přibrat?

Já bych chtěla mít jenom ten hezký zadek, kila moc ne. Tomas (kouč Tomáš Bank) vařil neskutečně. („Bral jsem to trochu do vlastních rukou, přidával jsem do jídla víc smetany,“ doplnil Bank na tiskové konferenci) On to není jen trenér, který mě natáčí na video a dělá spoustu dalších věcí, zvládá ještě k tomu fantasticky vařit. Manželka Martina může být jen ráda, že ho má.

Podobně jako loni se v létě nedalo úplně všude vycestovat. Nemohli jste třeba do Chile, kde jste v předchozích přípravách vždycky létali. Jak moc to chybí?

Nějak se to dá, ale jen díky tomu, že mám takhle organizačně schopný tým. Nahradíme to pak v Americe před závody. Tým mi sestaví takový plán, abych byla na celou sezonu připravená. Chile mi sice chybí, ale spíš z toho pohledu, že to tam mám ráda, že tam jsou skvělé kopce, je to na jednom místě a nemusíte se furt někam přesouvat. V Evropě furt hledáme počasí, abychom byli ve správný čas na správném místě, je to určitě náročnější. Ale zvládáme to.

Na sezonu se těšíte pořád stejně jako v minulých letech?

Těším se moc. Jsem závodní typ, takže přes tu přípravu tak nějak trpím. Ale závodím i tak s lidmi, co jsou kolem. S bráchou, Méďou (Lešákem)... V něčem jsem dostala na zadek. Teď už se těším na závody, na sníh, na pořádné soupeřky. Bude to krásná a dlouhá sezona, snad si ji všichni užijeme.

Máte už v hlavě pekingskou olympiádu?

V hlavě ji mám, ale před ní je ještě spousta závodů. Podle mých informací ještě nejsou uzavřené nominace, takže půjdu krok za krokem. Když se nominuju, zajedu si pár závodů na lyžích i na snowboardu.

Za poslední dvě sezony jste na snowboardu absolvovala jen tři závody, což není moc. Máte teď plán jezdit na něm v sezoně víc?

Plán máme, ale víte, jak je to s našimi plány. Něco naplánujeme, pak se to stokrát změní. Situace se vyvíjí a je to jedna velká improvizace, přestože plány máme. Loni mě mrzelo, že jsem jela jen jeden závod, strašně mi to chybělo, takže bych určitě ráda zařadila víc závodů na snowboardu. Celé léto jsem pracovala na tom, aby tělo ty změny vydrželo.

Sezonu nejspíš zahájíte už v Söldenu, kde ale nejsou na programu rychlostní disciplíny, je to tak?

Pojedeme to tam odzkoušet. Uvidíme, jak se budu cítit, jak mi to půjde. A když mi to půjde dobře, proč bych závod nejela? Bude to jeden z mála závodů, který se letos nekryje s tím snowboardovým, přijde mi to jako skvělé vykopnutí sezony, i když je hrozně brzo oproti všem dalším závodům. My tam ale můžeme otestovat spoustu věcí.