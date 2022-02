Pešán si po Švýcarech oddechl: Velká úleva, atmosféra už byla napjatá

Trenére, převažuje víc radost, nebo úleva?

Velká úleva! I když jsme některé předchozí zápasy nehráli úplně špatně, prohrávání je ubíjející pro hráče i pro trenéry. V týmu byla taková napjatá atmosféra. Cítíme tlak, chceme vyhrávat a jsem moc rád, že se nám to povedlo.

Dokáže páteční výhra tým nakopnout?

Myslím, že může. Utkali jsme se s velmi těžkým soupeřem, který nám nedal centimetr ledu. Hra byla plná soubojů. Obstáli jsme a navíc fantasticky zavřel bránu Šimon Hrubec. Tyhle atributy nám mohly pomoct.

Cítíte, že se po porážce 1:2 s Dány mužstvo zvedlo?

Tak bych to úplně neřekl. Měli jsme úplně jiného soupeře než v prvním zápase. Švýcaři dobře bruslili a byli hodně agresivní. Proti Dánům jsme měli o hodně víc šancí. Nemuseli jsme tolik bojovat o kotouče, protože jsme je měli mnohem víc na holi. Špatně jsme řešili předbrankový prostor a špatně jsme nakládali se šancemi. Proto bych neřekl, že jsme se zlepšili. Každopádně jsme dneska byli rovnocenným partnerem velmi silnému soupeři.

Z hlediště bylo slyšet, jak váš asistent Jaroslav Špaček pokřikuje na rozhodčí. Cítili jste křivdu?

Některá rozhodnutí se nám zdála trošičku hraniční, ale určitě jsme neměli pocit, že nás rozhodčí chtějí zašmiknout.

Celkově se zdálo, že celá střídačka daleko víc žila. Souhlasíte?

To si nemyslím. Nastoupili jsme proti silnému soupeři, který hrál hodně do těla. Byly tam nabuzující prvky jako bitka Vládi Sobotky, dohrané souboje nebo zblokované střely. Bylo to víc vyštengrované než v zápase s Dánskem, které hrálo tichý sumo hokej. Taky nám pomohlo, že jsme neprohráli první třetinu.

Splnilo se vám i jiné přání, že? Dali jste „ošklivý gól“.

Čím víc budou týmy na turnaji unavenější, tím jich možná bude ještě víc. Teď mají všichni hodně sil, stíhají se vracet do obrany. Také góly z ostatních zápasů jsou odrazy od nohy. V tom musíme být ještě o malinko důraznější a chytřejší, než jsme teď. Ještě mi tam chybí jeden dva špinavé góly a určitě gól z přesilovky.

I přes dvoubodovou výhru je jasné, že vás v Číně nemine předkolo. Berete to jako komplikaci?

Určitě to komplikace je, bylo by lepší postoupit rovnou z prvního místa. Ale takový je turnaj. Musíme se soustředit na Rusy, dál nekoukáme.

Dá se vyřazovací fázi turnaje přizpůsobit už závěrečný duel v základní skupině?

Takhle se nepřipravujeme. Čeká nás zápas s Ruskem, který chceme vyhrát, a uděláme pro to všechno.

Rusové zatím neinkasovali, jak na jejich obranu vyzrát?

Musíme zlepšit přesilovky, kterými si musíme pomoct. Na tomhle malém ledě nejdou nikomu vzhledem k rychlému přístupu a blokování střel. Nikdo na turnaji nemá přesilovky dobré. Musíme dostat puk do brankoviště a bylo to dnes vidět na gólu Smejkala. Když se hráči cpou do branky, nějaká dorážka může přijít. Před koncem tam měl i Tomáš Hyka prázdnou branku, což jsou přesně ty situace: puk nahozený do brány a jsme první u dorážky. Tohle musíme praktikovat i s Ruskem.

Zasáhne do duelu i Michael Špaček, který za vámi ve čtvrtek večer odletěl z Prahy?

Je na cestě. Nevím, jestli už je v Číně, vím, že letěl. Nejsem si jistý, jestli ho nevyužijeme už na Rusy. Vítězná sestava by se měnit neměla. Musíme ale zjistit, co a jak.