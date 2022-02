K hokejistům se připojil útočník Špaček. Proti Rusku by měl hrát

„Jsem hrozně rád, že jsem tady. Čekání bylo hrozně dlouhé a nebylo to nic příjemného. Teď jsem ale tady a jsem šťastný,“ řekl Špaček novinářům po sobotním tréninku.

ONLINE: Rusko - Česko podrobná reportáž od 14:10

„Bylo to náročné. Doufal jsem, že testy mi budou vycházet pozitivně jen dva tři dny a pak se to zlomí. Bylo to ale trošičku delší. Nezbývalo mi nic jiného, než jen čekat a čekat,“ doplnil.

Špaček se do přípravy zapojil na konci ledna. První testy na covid měl negativní, následně jej ale nemoc vyřadila ze hry.

„Doufal jsem, že mi testy budou vycházet pozitivně jen dva tři dny a pak se to zlomí. Bylo to ale trošičku delší,“ řekl a zároveň přiznal, že svému odletu do Pekingu už skoro nevěřil. „Pak se ale karta obrátila,“ oddechl si.

Členové realizačního týmu vyjádřili šikovnému útočníkovi důvěru. Na soupisku mohli přidat jednoho z náhradníků, ale rozhodli se počkat.

„Jsem za to moc rád. Vážím si toho. Nechci říct, že jsem to nečekal, ale mile to překvapí. Moc bych si přál, abych pomohl týmu k úspěchu,“ řekl rodák z Mariánských Lázní.

„Jsem jedině rád, že to dokázal překonat a přijel. Zdraví mu pomohlo. Tým je kompletní, takhle jsme to chtěli od začátku, bohužel to nevyšlo, ale jsem rád, že teď tady je,“ okomentoval jeho přílet Jaroslav Špaček.

Pro národní tým může jít o zajímavé posílení. Kouč Pešán získává k dispozici hráče, který posbíral v minulé reprezentační sezoně třináct bodů v sedmnácti zápasech.

Na ledě vyniká šikovností a výborným přehledem. Umí rozdat přesné přihrávky, platný může být i při přesilovkách.

Velice solidně si vede také v tomto ročníku nejvyšší švédské soutěže. S bilancí šesti branek a sedmadvaceti asistencí se drží na třináctém místě tabulky produktivity.

České hokejisty čeká od 14:10 středoevropského času závěrečný zápas v základní skupině B proti Rusku. A právě Špaček nejspíš nebude v sestavě chybět.

S největší pravděpodobností by měl nastoupit ve formaci s Matějem Stránským. Kdo se naopak proti jednomu z hlavních favoritů na zlato nepředstaví, trenéři neprozradili.