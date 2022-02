Kámo, mlč! Hrubec chytal pro ženu a podtrhl úžasný den maskovaných osob

Skupina A

Tým Z V VP PP P SKÓRE BODY 1. USA 1 1 0 0 0 8:0 3 2. Kanada 1 1 0 0 0 5:1 3 3. Německo 1 0 0 0 1 1:5 0 4. Čína 1 0 0 0 1 0:8 0 První postupují přímo do čtvrtfinále play off.

Druzí jdou do tabulky druhých týmů.

Třetí a čtvrtí postupují do kvalifikace o play off.

Při rovnosti bodů rozhoduje na konci základní části vzájemná bilance.

Tým Z V VP PP P SKÓRE BODY 1. Rusko 2 2 0 0 0 3:0 6 2. Dánsko 2 1 0 0 1 2:3 3 3. Česko 2 0 1 0 1 3:3 2 4. Švýcarsko 2 0 0 1 1 1:3 1 První postupují přímo do čtvrtfinále play off.

Tým Z V VP PP P SKÓRE BODY 1. Finsko 2 2 0 0 0 9:3 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6 3. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:6 0 4. Slovensko 2 0 0 0 2 3:10 0 První postupují přímo do čtvrtfinále play off.

Tým Z V VP PP P SKÓRE BODY 2. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6 2. Kanada 1 1 0 0 0 5:1 3 2. Dánsko 2 1 0 0 1 2:3 3 3. Česko 2 0 1 0 1 3:3 2 3. Německo 1 0 0 0 1 1:5 0 3. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:6 0 Z druhých týmů pouze ten nejlepší postupuje do čtvrtfinále, ostatní jdou do kvalifikace o play off.