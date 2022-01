David je pořád hráč světové úrovně, shodují se Vrána i Vykoukal

„To ne, ale dělali jsme si legraci, že když nebudou hráči z NHL, třeba možná,“ usmál se šestatřicetiletý centr Petr Vrána v podcastu iDNES.cz Z voleje.

Zatímco jméno dvojnásobného účastníka světových šampionátů a tahouna bronzového juniorského mančaftu z roku 2005 při oznamování českého týmu pro Peking nezaznělo, o kamarádovi Davidu Krejčím z Olomouce neměl pochyb: „Pořád má dost kvality, aby byl i na olympiádě rozdílovým hráčem. Pro nás jen dobře. Doufám, že se podaří dobrý výsledek.“

O víkendu měl Vrána podruhé v ročníku přijet do plechového zimáku v Olomouci, kde toho spolu tolik zažili, a zase se sklánět na buly proti sobě. Jenže Oceláři si kvůli covidu utkání odložili, což jim vstřícná Mora umožnila. „Byl skvělý zážitek zahrát si proti klukovi, který to dotáhl tak daleko a se kterým jsem vyrůstal. Vidět na stadionu, kde jsme toho tolik zažili, naše kamarády, jak se baví tím, že hrajeme proti sobě, bylo speciální,“ líčil Vrána.

S o rok mladším Davidem dělali v rodném Šternberku první hokejové krůčky, než je tátové, kteří byli jejich prvními trenéry, poslali ve dvanácti do nedaleké Olomouce a pak se pořád ještě jako teenageři vydali do kanadské juniorky. „Trénovali nás otcové, byli jsme děti, krásné časy. Užívali jsme si je, hokej nám šel, byli jsme silný ročník. Celé naše dětství bylo na hokejovém nebo fotbalovém stadioně,“ vzpomínal Vrána.

„Vyrůstali jsme v podstatě venku. Nebyl internet, mobily. Když se domlouval turnaj, musel někdo skočit na kolo, objet všechny lidi a dát to dohromady. My jsme prostě hráli hokej. Nepřemýšleli jsem nad tím, že se dostaneme do Ameriky. Dělali jsme ten sport tak, jak nás nejvíc bavil.“ Vrána i kvůli škaredé zlomenině holenní a lýtkové kosti zvládl za New Jersey Devils v NHL šestnáct zápasů a jediný gól, kumpán Krejčí se stal v Bostonu hvězdou. Lídrem, který Bruins dovedl až k bájnému Stanley Cupu.

Před touto sezonou se však rozhodl pro návrat do Olomouce, přestože mohl dál pobírat miliony dolarů v nejlepší hokejové show světa.

Mnohé tím zaskočil, Vránu nikoli. „Úplně v klidu mohl hrát v Americe, vydělávat peníze. Je úžasné, že se rozhodl vrátit do Olomouce, strávit čas doma s rodinou, aby si jeho rodiče užili vnoučata. Je to skvělé i pro extraligu,“ oceňuje volbu srdce. „Davidovo rozhodnutí mě nepřekvapilo, bavili jsme se o tom, že jednou bychom si ještě rádi zahráli spolu v Olomouci. Letos to bylo bohužel passé, protože jsem podepsal smlouvu v Třinci. Možná kdyby byla jiná situace, byl bych v Olomouci taky,“ podotýká Vrána.

Krejčí okamžitě v extralize začal dominovat. Nepotřeboval žádný čas na rozkoukávání a ve 36 zápasech v mančaftu na hraně play off posbíral 34 bodů za 17 gólů a stejný počet asistencí. „S jeho zkušenostmi a přehledem, který má obrovský, není pro něj žádný problém hrát na širším kluzišti,“ říká Vrána uznale. „David je hráč světové úrovně, Olomouci strašně pomáhá.“

David Krejčí a trenér Filip Pešán na tréninku české reprezentace.

Bude velkým přínosem, věří Vykoukal

Stejný názor má někdejší hokejový reprezentační obránce Jiří Vykoukal, účastník olympijských her v Lillehammeru v roce 1994. „On je bezkonkurenční hráč – jeho styl, čtení hry, herní inteligence, co je schopný vytvořit na ledě. Když hrál v Bostonu, strašně rád jsem se díval na jeho zápasy.“ Vykoukal dodává, že kvalitou nad extraligovou úrovní výrazně vyčnívá. „Když by se David posadil na tribunu a viděl sám sebe, jak hraje, a ten rozdíl, co dává týmu on a kde jsou ostatní hráči.“

Avšak v případě Krejčího se také Vykoukal neobává, že by se na něm mělo podepsat, že do očekávaného turnaje půjde z pomalejší extraligy. „Nemyslím si, že jemu konkrétně by to mělo uškodit. Je natolik zkušený hráč, dobře připravený, že by tam naopak měl být velkým přínosem,“ věří.

Vrána bude držet kamarádovi pěsti u televize. A nepřestává doufat, že si s Krejčím ještě zahrají v jednom týmu. „Nevím, jestli David tady zůstane rok, dva. Třeba to někdy vyjde. Bylo by to skvělé.“