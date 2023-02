Nepřijatelný diktát. Ruský ministr sportu zkritizoval tlak na vyloučení z OH

Ruský ministr sportu Oleg Matycin označil výzvu 35 zemí k vyloučení Ruska a Běloruska kvůli invazi na Ukrajinu z olympijských her v roce 2024 za nepřijatelnou. Uvedla to agentura TASS. Na vyloučení obou zemí z letních her v Paříži se shodli ministři sportu a další vrcholní představitelé 35 zemí včetně USA, Německa, Austrálie nebo České republiky na páteční on-line konferenci.