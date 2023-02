Fourcade volá po návratu Rusů: Vyloučení by bylo trapné. Je mimo, diví se Bö

„Opravdu věřím v hodnoty sportu a nemyslím si, že by někdo měl být vyloučen ze závodů kvůli svému pasu nebo své národnosti,“ uvedl Fourcade na právě probíhajícím biatlonovém mistrovství světa v Oberhofu pro norskou veřejnoprávní stanici NRK.

„Byl jsem zvolen do MOV, abych sportovce bránil. A trochu cítím, že to neplním. Jsou to samozřejmě Rusové a Bělorusové, ale zároveň závodníci. Myslím, že na základě toho by měli mít zastání.“

Volá po tom, aby se zástupci zemí, které agresí dál přiživují válku na Ukrajině, vrátili do mezinárodního sportu pod neutrálním statusem. Bez vlajky a dalších národních symbolů.

Debata, co dál s ruskými a běloruskými sportovci, ožívá v posledních týdnech především kvůli výhledu na olympijské hry v Paříži v roce 2024. MOV by je pod pěti kruhy rád viděl, nicméně drtivá většina ostatních zemí, včetně pořádající Francie či Česka, je proti.

„Bylo by mi za mou zemi trapně, pokud by se rozhodla Rusy a Bělorusy vyloučit. Jsme neuvěřitelně hrdí, že můžeme ukázat světu, jak krásná Francie je, a nevím, jak bychom mohli přivítat svět bez ruských a běloruských sportovců,“ tvrdí pětinásobný olympijský šampion Fourcade.

Ale zároveň zdůrazňuje, že apely nevztahuje ke konkrétní událost. „Tohle není jen o Paříži, stejné to bude i u Cortiny (ZOH 2026) nebo Brisbane (LOH 2032). Pro tohle téma není žádný deadline. Není to o tom kdy, ale jestli dostanou povolení. A myslím, že by ho dostat měli.“

Fourcade tímto postojem trochu překvapuje, protože během své veleúspěšné závodní kariéry proti Rusům často a ostře vystupoval. Kritizoval je především za četné dopingové skandály, ve štafetě na mistrovství světa 2017 dokonce při předávce atakoval Alexandra Loginova a poté, co mu Rusové odmítli podat ruku, opustil stupně vítězů.

„Byl jsem jedním z mála, kteří se proti Rusům vymezili. Někdy jsem měl strach, ale myslím, že mě nikdo nemůže obvinit, že jim straním,“ říká nyní.

A dodává: „Plně podporuji ukrajinský lid. Válka je hrozná. Žádná část mě nechápe ruskou vládu nebo její konání. Ale uvnitř sportovní arény, která je mírumilovná, můžeme ukázat, že spolu můžeme vycházet a soupeřit pod záštitou sportovních hodnot. Tento postoj jsem vždycky bránil a zradil bych sám sebe, kdybych od něj upustil.“

Na šampionátu v Oberhofu situace kolem Rusů a Bělorusů pochopitelně rezonuje i mezi závodníky. A ti se s Fourcadem povětšinou neshodnou.

„Pro nás je celá záležitost jasná. Nepřejeme si, aby se Rusové vrátili a soutěžili dříve, než válka skončí,“ hlásí Nor Tarjei Bö. „V určitých záležitostech se musíte řídit svým instinktem, logikou, respektem a zdravým rozumem, který vám napovídá, co je v tomto světě opravdu důležité. Pak je logické, že válku nelze přebít sportovními předpisy.“

Jeho mladší bratr Johannes na Fourcadovo vyjádření zareagoval slovy: „Pro sportovce je to těžké. Soucítíme s nimi, ale zároveň jde o něco většího. Fourcade udělal spoustu správných věcí, ale tady mám pocit, že je trochu mimo.“