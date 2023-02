Bojkot Paříže? Pro Rusy lehčí cesta k propagaci režimu, varuje Prskavec

„Rusko na OH nemá být z několika dalších důvodů,“ začíná Prskavec obsáhlé vyjádření na Twitteru. „Nesplnili podmínky od WADA (Světové antidopingové agentury) a prošlo jim to, na Ukrajinu zaútočili v době OH míru a tím přímo porušili OH chartu.“

Jeden z předních českých sportovců, jenž vlastní rovněž bronz z her v Riu de Janeiro, tím podpořil stanovisko, na kterém se při pátečním summitu svých sportovních představitelů shodly Spojené státy americké, Velká Británie, Německo, Francie, Japonsko a dalších 30 zemí včetně Česka.

Všichni účastníci apelují na Mezinárodní olympijský výbor (MOV), aby Rusy do Paříže nepouštěl, pokud budou stále živit válečnou mašinerii.

Otázka je aktuální už nyní, protože do her, které začnou 26. července 2024, zbývá 532 dní a v mnoha sportech se rozbíhají kvalifikace.

„Pokud sportovcům z Ruska nebude umožněn start v letošních kvalifikacích na OH, tak tam z 90 % nebudou,“ upozorňuje Prskavec.

Jiří Prskavec @jiriprskavec Pokud sportovcům z Ruska nebude umožněn start v letošních kvalifikacích na OH, tak tam z 90 % nebudou. Ta otázka je aktuální a je na každém sportu, aby se zachoval správně, nezávisle na MOV.

2/x oblíbit odpovědět

MOV v lednu uvedl, že „prozkoumá cestu“, jak by se sportovci z Ruska i Běloruska mohli do Paříže dostat. Objevila se i možnost, že by tyto země spadaly do asijského kvalifikačního systému.

„Každá mezinárodní sportovní federace je demokratická instituce, která musí naslouchat hlasům z celého světa. A i když nerad, tak musím přiznat, že i v našem sportu není názor jednotný. Všechny kontinenty kromě Evropy jsou ochotny uvažovat o návratu Rusů,“ reaguje Prskavec.

A dále připomíná situaci, která panovala před hrami v Pekingu 2008.

Český kajakář Jiří Prskavec na mistrovství světa v Augsburgu.

„Čína brutálně potlačila povstání v Tibetu, my jsme se nezachovali solidárně a jediný, kdo z Evropy OH bojkotoval, byla Angela Merkelová. Celá Evropa na hry odjela včetně všech politiků.“

„Nemůžeme pak nadávat ostatním kontinentům, když jsme byli stejně lhostejní k problémům, které se nás přímo netýkaly. Také tam umírali lidé, také se porušovala lidská práva a my jsme mlčeli.“

„Nechci srovnávat tyto události, jen tvrdím, že kdybychom vnímali problémy v minulosti a chovali se solidárně, tak by vznikl určitý precedens a nemuseli jsme to dnes řešit.“

V souvislosti s Paříží se proti účasti Rusů a Bělorusů nejhlasitěji vymezuje právě napadená Ukrajina. Hrozí i bojkotem her, za což si od MOV vysloužila kritiku.

Představitelé českého sportu jsou rázně proti účasti zástupců z útočících zemí, avšak bojkot neschvalují.

„Určitě si nemyslím, že bychom měli jít cestou bojkotů. Za studené války Moskva ukázala, jak to nedělat, jak k tomu nepřistupovat. Máme sportovce, kteří celou kariéru věnují tomu, aby mohli startovat na olympijských hrách. Naší rolí není někomu zakazovat účast na olympijských hrách. Naší rolí je zasadit se o to, aby olympijské hry reprezentovaly olympijské ideály,“ řekl v pátek ministr zahraničí Jan Lipavský.

A o možnosti, že by do Francie neodcestoval, hovoří váhavě i Prskavec.

„Bojkot OH ze strany sportovců je opravdu ta poslední možnost a je pro mě strašně těžké odpovědět, zda bych hry dokázal bojkotovat.“

Připomíná totiž, že pokud Rusové dostanou svolení k návratu, nebudou startovat jen pod pěti kruhy, ale i na dalších kláních.

„Takže sportovec buď udělá gesto v podobě OH a pak bude normálně závodit proti Rusům na jiných závodech, nebo může ukončit svou kariéru do doby, než Rusko ukončí svou agresi. My jsme také jenom lidé a naše sportování je zároveň naše práce. Nedělám tenis, takže opravdu nejde jen tak na 2 roky lehnout a nemít příjem,“ uvědomuje si Prskavec.

Kajakář Jiří Prskavec na ME v Liptovském Mikuláši.

Čtyřnásobný mistr světa rovněž varuje, že případná neúčast konkurence by Rusům otevírala snazší cestu k úspěchu.

„Upřímně ani nejsem přesvědčen, že krok bojkotu ze strany sportovců je víc. Ve chvíli, kdy tam bude Rusko a my vyklidíme pole, tak se můžeme plácat po zádech, ale oni reálně budou mít daleko lehčí cestu k medaili a tím i k eventuální propagaci režimu.“

Jaké řešení tedy český vodní slalomář nabízí?

„Naším úkolem jakožto sportovců je mluvit k našim kamarádům mimo evropskou bublinu a mluvit k vedení našich sportů s dalšími argumenty, které pro nás třeba nemají stejnou váhu jako válka, ale pro někoho můžou být ta poslední kapka, která ho přesvědčí.“