Tablet má displej se zapomenutou technologií. Funguje to překvapivě dobře

Mobilních zařízení schopných zobrazovat 3D obsah obecně moc nevzniklo, a to ani v dobách, kdy bylo 3D určitým trendem. K téTO trochu zapomenuté technologii se teď vrací čínská ZTE, která pod značkou Nubia představila tablet, který právě se 3D obsahem pracuje. K tomu, aby na displeji mohl uživatel 3D obsah sledovat, nejsou třeba brýle, vše zajišťuje speciální technologie displeje, kterou ZTE dodala firma Leia.

Sami jsme si na výstavišti 3D efekt na 12,4palcovém displeji tabletu vyzkoušeli a musíme uznat, že funguje velmi dobře. Tablet totiž pomocí dvou čelních osmimegapixelových kamer sleduje obličej uživatele a zobrazení přizpůsobuje pozici jeho očí. 3D efekt na displeji je poměrně výrazný a obraz docela kvalitní, byť čistoty plného rozlišení displeje (2 560 x 1 600 pixelů) nedosahuje.

Tablet zvládá do 3D převádět v reálném čase i běžný 2D obsah, nicméně efekt je samozřejmě nejlepší u speciálního 3D obsahu. Pro něj tu je LeiaAppstore, ve kterém se nachází různé 3D hry a vzdělávací aplikace. S 3D obsahem pak pracují i další Leia aplikace v tabletu.

3D obsah umí tablet i vytvářet, a to právě díky duálním kamerám: vpředu jsou již zmíněné osmimegapixelové, vzadu jsou dvě shodné šestnáctimegapixelové kamery. Pořízené fotky nebo videa mají opravdu hluboký 3D efekt, kdy třeba z displeje hezky vystupují jednotlivé postavy.

Jinak je Nubia Pad 3D vcelku normální tablet s Androidem. Pohání ho procesor Qualcomm Snapdragon 888, je tu 8 GB RAM a tablet má baterii s kapacitou 9 070 mAh. Firma začne s jeho předprodejem 25. března a dodávky zákazníkům začnou 12. dubna.

Objednávat tablet půjde v oficiálním evropském e-shopu ZTE, do běžné distribuce se nejspíš zařízení vůbec nedostane, pro prodejce by totiž nejspíš šlo o velmi okrajovou záležitost. Cenu zatím výrobce neoznámil. Vzhledem k použité technice a k tomu, že je to zařízení pro poměrně úzkou cílovou skupinu, ale můžeme očekávat vysokou cenu.