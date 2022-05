Nevzdávají se. První pokus byl totální průšvih, teď to už zkouší potřetí

ZTE Axon 40 Ultra je skvěle vybavený telefon nejvyšší třídy. Má, alespoň papírově, výbornou výbavu ve všech směrech a navíc je zde poddisplejový fotoaparát ve své třetí generaci. Čínská cena je velmi atraktivní s ohledem na parametry přístroje. I po započítání tuzemské DPH by tak telefon mohl stát okolo 21 000 korun.

ZTE je dnes mimo asijské trhy spíš okrajová značka, přestože dřív patřila mezi ty větší. V Evropě působí lokálně, plošně je k dispozici internetový obchod, který obsluhuje i zákazníky v České republice. Vedle modelů ZTE firma produkuje i telefony pod značkou Nubia a také herní monstra Red Magic.

V posledních dvou letech se o ZTE psalo především kvůli snaze firmy vytvořit funkční poddisplejový fotoaparát. O ten se snaží všechny firmy, s ním by se podařilo eliminovat výřezy a průstřely předního fotoaparátu, které jsou rušivé především při sledování filmů nebo hraní her přes celý displej.

První pokus proběhl na konci léta 2020, kdy ZTE představilo model Axon 20 5G, který měl jako první telefon na světě přední fotoaparát schovaný pod displejem. Jenže to byl propadák. Na displeji bylo místo, kde byl fotoaparát umístěný, jasně patrné a samotný foťák produkoval snímky tristní kvality.

ZTE to ovšem nevzdalo a o rok později ukázalo model Axon 30, zde byl už výsledek lepší, ale dokonalé to ani tentokrát nebylo. Nutno dodat, že loni s foťákem pod displejem přišel i Samsung u modelu Z Fold 3 a ani v jeho případě to žádný zázrak není. Výhodou je, že s ohledem na koncepci přístroje lze selfíčka fotit i jinak a vlastně ten poddisplejový na ně ani není určený.

Třetí pokus ZTE s poddisplejovým fotoaparátem se jmenuje Axon 40 Ultra. Premiéra proběhla v Číně, kde již výrobce zahájil předprodej. V Evropě se telefon představí v květnu a předprodej bude zahájený 8. června. Cenu zatím neznáme, čínská je 4 999 RMB, což je v přepočtu asi 17 500 korun, po připočtení DPH přibližně 21 000 korun.

Z prvních videí to vypadá, že minimálně přítomnost fotoaparátu pod displejem tentokrát nepůjde odhalit pohledem. Jak to bude s kvalitou fotografií, to zatím nevíme. V každém případě musíme ocenit snahu firmy nevzdat se po prvním neúspěchu a zkoušet to dál a dál.

Axon 40 Ultra je špičkově vybavený telefon. Displej má rozlišení FHD+ při úhlopříčce 6,8 palce. Panel je typu OLED, je zahnutý do boků a maximální obnovovací frekvence je 120 Hz. Výkon zajišťuje aktuálně nejvýkonnější čip na trhu Qualcomm Snapdragon 8 gen 1. Operační paměť má 8 GB, uživatelská 256 GB, ale zřejmě bude existovat víc konfigurací.

Velmi zajímavá je sestava fotoaparátu, což naznačuje už výrazně vyvýšený fotomodul na zádech přístroje. Sestava obsahuje tři snímače, všechny s rozlišením 64 Mpix. Hlavní má skvělou světelnost f/1.6. Tento a širokoúhlý snímač je IMX787 od Sony. Třetím je periskopový teleobjektiv s maximálním 5,7násobným optickým přiblížením. A pozor, všechny tři snímače mají optickou stabilizaci. Papírově to je sestava snů, uvidíme co ukáže praxe. Dodejme, že přední foťák pod displejem má rozlišení 16 Mpix.

ZTE Axon 40 Ultra má skvělou výbavu a pokud bude fungovat i foťák pod displejem, tak by to mohla být velmi zajímavá koupě. Především, pokud se v Evropě podaří udržet cenu na předpokládaných 21 000 korunách.