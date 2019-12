Překvapení, první smartphone s nejsilnějším procesorem má ZTE

Právě Snapdragon 865 je tím rozhodně nejzajímavějším prvkem nového ZTE. Qualcomm tuto čipovou sadu totiž představil teprve minulý týden a mohli jsme tak pouze odhadovat, v jakém zařízení se objeví vůbec poprvé.

Její premiéra u smartphonu značky ZTE je překvapivá. Přece jen tato čínská společnost nepatří mezi zásadní partnery Qualcommu, a očekávali jsme proto debut spíše u špičkového samsungu.

Na druhou stranu Axon 10s Pro není novinkou v pravém slova smyslu, ale pouze známým modelem z letošního února. V ZTE tedy vzali hotový smartphone a změny se zúžily pouze na výměnu čipové sady. Díky tomu si omlazený Axon 10s Pro 5G připisuje cenné prvenství.

Ovšem jedna věc je představení a druhou pak skutečná dostupnost na trhu. Přestože je tak Axon 10s se Snapdragonem 865 přímo spojován jako první, reálně jej ještě ostatní výrobci mohou předběhnout. Může to být Samsung s očekávanou řadou Galaxy S11, nebo klidně Xiaomi, jejíž Mi 9 byl prvním dostupným smartphonem s minulou generací vrcholového Snapdragonu 855.

Nový čipset znamená vyšší výkon a podporu 5G

Snapdragon 865 vůči svému předchůdci disponuje silnějším procesorem, výkonnější grafickou jednotkou, nárůst výkonu v obou směrech dosahuje asi 25 procent. Jednotka strojového učení je pak mezigeneračně rovnou dvakrát výkonnější, dokáže totiž každou sekundu zpracovat 15 bilionů instrukcí.

V případě „nového“ ZTE je navíc k čipsetu připojen Snapdragon X55, což je aktuálně vůbec nejmodernější typ 5G modemu. Podporuje totiž obě kmitočtová spektra nového standardu a pyšní se nejvyššími přenosovými rychlostmi.

Telefon podporuje také nejnovější wi-fi 6, jež dovoluje přenos dat rychlostí až 1,2 Gb/s (150 MB/s) a má velmi nízkou latenci. Další výhodou je možnost simultánního připojení ke dvěma wi-fi sítím najednou pro maximální rychlost přenosu i stabilitu.

Nejmodernější operační paměť i úložiště

Už původní model z hlediska velikosti pamětí nestrádal, vždyť operační měla velikost 6, 8 nebo 12 GB a prostoru pro uživatelská data bylo dle verze k dispozici 128 nebo 256 GB. Vylepšený model uvedené porce pamětí zachovává, jenže úložiště je nyní standardu UFS 3.0 (poprvé nabídl OnePlus 7/7 Pro) a operační paměť nejnovějšího typu LPDDR5.

Axon 10s Pro 5G tak bude výkonově bezesporu patřit na úplnou špičku, obzvláště nejvyšší verze se 12 GB RAM.

Další novinku „eskového“ axonu, tentokrát už softwarovou, představuje Z-Booster 2.0. Jedná se o druhou generaci komplexní hardwarové optimalizace, jež spolupracuje s AI jednotkou čipsetu a skládá se ze tří samostatných modulů. App-Boaster zajišťuje rychlejší start aplikací, System-Booster cíleně přiděluje systémové prostředky jednotlivým nástrojům a Link-Booster má zrychlit a zefektivnit veškerý internetový provoz a komunikaci. Nové je také použití Androidu 10, doplněného o uživatelské rozhraní MiFavor 10.



Známý model s novým železem

Další změny vůči původnímu modelu nejsou. Telefon má tedy opět 6,47palcový AMOLED displej s rozlišením 1 080 × 2 340 pixelů. Na chlup stejné jsou i rozměry (73,4 × 159,2 × 7,9 mm) a totožná zůstala i hmotnost 175 gramů.

Zachován je čelní 20megapixelový fotoaparát i trojitý hlavní fotomodul. Ten disponuje hlavním 48MPix snímačem s optickou stabilizací a 8MPix teleobjektivem s 3násobným optickým zoomem. Třetí je pak 20megapixelová jednotka s ultraširokoúhlým záběrem.

Energii zařízení opět čerpá z 4 000mAh akumulátoru, který podporuje rychlé 18W dobíjení (Quick Charge 4+).

ZTE Axon 10s Pro 5G bude v Číně k dostání během prvního čtvrtletí příštího roku, postupně by se měl dostat i do dalších regionů, včetně Evropy. Devízou by měla být příznivá cena okolo 3 000 jüanů (necelých 10 tisíc korun bez daně) za základní paměťové provedení.