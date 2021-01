Když méně znamená více. Test Sony Xperia 5 II

U špičkových smartphonů (a nejen těch) jde Sony v mnohém oproti konkurenci vlastním směrem. Letošní špičková řada s přídomkem římské dvojky v označení modelů je toho jasným důkazem. Přesto jsme v recenzi modelu Xperia 1 II konstatovali, že je to to nejlepší sony za několik posledních let. Ovšem to už neplatí. V redakci jsme vyzkoušeli o trochu novější a především kompaktnější model Xperia 5 II. Ten v našich očích předchozí typ překonává.

Xperia 5 II vznikla podle stejného receptu jako loňský typ Xperia 5 odvozený od typu Xperia 1. Je kompaktnější, padne ještě o něco lépe do ruky, má prakticky stejnou výbavu s naprostým minimem změn (ani je nebudeme nazývat ústupky, i když tu jsou, je tu i zajímavé vylepšení) a hlavně je levnější.

Ano, s cenou 24 990 korun není ani Xperia 5 II kdovíjak levný smartphone, ale už je to mnohem konkurenceschopnější částka než o osm tisíc vyšší suma, za kterou se začínal prodávat prakticky stejně vybavený větší model Xperia 1 II. Ten sice mezitím trochu zlevnil, ale i tak je stále o pět tisíc korun dražší, což je podle nás stále dramatický rozdíl vzhledem k tomu, co Xperia 5 II (ne)nabídne navíc.

Co (ne)má oproti sourozenci?

Kromě změny velikosti, se kterou souvisí zmenšení úhlopříčky displeje s poměrem stran 21:9 na 6,1 palce (ze 6,5), jsou tu jen drobné změny. Menší displej dostal menší rozlišení, tentokrát je to 1 080 x 2 520 pixelů, což můžeme považovat za běžný standard. Panel je typu AMOLED a nižší rozlišení v praxi pomáhá výdrži baterie, navíc je tu trumf pro ty, kdo baterii šetřit nemusí: obnovovací frekvence 120 Hz. Překreslování na displeji je krásně plynulé a celkový dojem podle nás lepší než z vysokého rozlišení, které dovede dražší smartphone naplno využít jen někdy.

Co se ústupků týče, přišla Xperia 5 II o bezdrátové dobíjení, vnitřní paměť má poloviční kapacitu (128 GB) a sestava trojitého fotoaparátu nemá ToF senzor: není to nic dramatického a mnoho uživatelů tyto ústupky možná ani nepostřehne. Pokud zrovna nejste zvyklí používat bezdrátové dobíjení třeba v autě a nefotíte mnoho portrétů, je tu jen otázka paměti: 128 GB je na vlajkový model možná trochu méně, ale žít se s tím dá, navíc je tu slot na microSD karty.

Plusy a mínusy Proč koupit? kompaktní rozměry

výborná výbava

elegantní design

kvalitní fotoaparát

Proč nekoupit? vyšší cena

fotoaparát pro pokročilé uživatele

Kdy? V prodeji Za kolik? 24 990 Kč

Toť vše. O novince tak platí prakticky vše, co jsme napsali o modelu Xperia 1 II, tedy že to není konvenční špičkový smartphone, co cílí na široké publikum. Skupina, ze které se rekrutují zájemci o Xperii 5 II, je poměrně úzká, byť pravda, kompaktnější rozměry a nižší cena záběr trochu rozšiřují.

Pro koho tedy je?

Zatímco dříve byly kompaktní xperie modely pro opravdu široké publikum, tak Xperia 5 II je model určený především těm, kdo nedají jen na samotné papírové parametry a v praxi jsou ochotni v některých případech se smartphonem trochu více pracovat, než aby dělal on práci za ně.

Běžný uživatel, který hledá kompaktní smartphone, má v poslední době čím dál méně na výběr, ale Apple možná letošními iPhony 12 a především typem iPhone 12 mini tento trend otočí. Platí, že běžný uživatel možná zvolí spíš iPhone než kompaktní sony (úhlopříčka displeje iPhonu 12 i cena jsou shodné se sony).

Xperia 5 II se ovšem hodí pro ty, kdo chtějí ekosystém Androidu a patří mezi uživatele, co rádi sledují videa v moderním širokoúhlém formátu a chtějí například tvořit obsah a do této tvorby v jejím průběhu více zasahovat. Platí to především o práci s fotoaparátem, která tu zdaleka nespoléhá na umělou inteligenci tak jako u soupeřů. Xperia 5 II dává více prostoru uživateli, což může některým vyhovovat, ale jiné poměrně štvát.

Foťák stojí za to?

Jak se to vezme. Pro uživatele, kteří jsou zvyklí zmáčknout spoušť a očekávají, že mobilní telefon vytvoří líbivý snímek za všech podmínek, nejsou xperie už nějakou dobu ideálním řešením. Sony nenajelo na současný trend takzvané výpočetní fotografie, kde mobil snímek skládá z přehršle dat získaných vícenásobnou expozicí a spojováním pixelů (pixel-binning). A tak i Xperia 5 II spoléhá hlavně na hardware a schopnosti uživatele.

Hardware je špičkový, tři dvanáctimegapixelové snímače (hlavní, širokoúhlý a trojnásobný zoom) mají dobrou kvalitu optiky a umožňují velmi rychlé fotografování – to proto, že se procesor telefonu nemusí tolik zaobírat „vymýšlením“ snímku. Dvanáct megapixelů přináší dostatek detailů, ostatně i řada soupeřů, kteří mají snímače s daleko větším množstvím pixelů, nakonec toto rozlišení u svých výsledných snímků využívá.

Snímky ze Sony působí vždy přirozenějším dojmem, ale jak jsme již řekli, není to úplně pro každého. Obzvlášť v aktuálním velmi pošmourném počasí prostě nevypadají fotografie z Xperie 5 II tak lákavě jako snímky z některých soupeřů – ale v tom může být právě pro mnohé uživatele kouzlo foťáku těchto smartphonů Sony: když je venku „hnusně“, i na snímku bude tato „hnusná“ atmosféra, nikoli vyžehlená elegantní alternativní realita.

Foťák navíc stejně jako u typu Xperia 1 II klade velký důraz na manuální fotografování, od toho je tu speciální aplikace Photo Pro, do které se lze přepnout nebo ji třeba spustit tlačítkem spouště (to je dnes rarita).

Jak jsme již zmiňovali v recenzi sourozence, aplikace Photo Pro v podstatě emuluje práci s fotoaparáty Sony Alpha, má stejné uživatelské prostředí a v mnohém i shodné možnosti nastavení. Pro běžného uživatele to znamená spoustu nepříjemných složitostí, ale pokročilý uživatel, který třeba zná prostředí a možnosti foťáků Sony, tady bude jako doma a dovede jistě vykouzlit velmi atraktivní snímky. Totéž pak platí i pro natáčení videa.

Pořád kroutíme hlavou nad tím, proč Sony nenabídne uživatelům i některé ty dnes obvyklé chytré funkce, jako je třeba noční režim. On telefon v noci do takového módu automaticky přepne, ale nemá takovou sílu jako u konkurence a navíc nemá uživatel kontrolu nad jeho aktivací. Noční snímky „z ruky“ tak jsou trochu slabinou Xperie 5 II. Přitom kdyby tu speciální noční režim s možností manuální aktivace byl, nevzalo by to uživateli nic z toho, co telefon nabízí teď. V tom je tedy fotoaparát trochu specifický.

Má ještě nějaká taková specifika?

Ano, ale už nejspíš nebudou z hlediska používání tak důležitá. Specifický je například samotný design, který je však velmi elegantní, a třeba sestava fotoaparátu tu působí daleko elegantněji než u většiny konkurence.

Minimalismus tvarům telefonu vládne, což se projevuje i v tom, že displej nemá žádné výřezy či průstřely – nahoře nad ním i ve spodní části je trochu větší rámeček, než jsme dnes zvyklí. Ale opět nejde o nic dramatického a rámečky nám v praxi nevadí. Stále si však zvykáme na poměr stran displeje. Poměr 21:9 je skvělý na čtení dlouhých textů, Sony také nabádá uživatele k využívání multi-taskingu v podobě dvou oken seřazených nad sebou, ale na to je displej Xperie 5 II podle nás trochu malý. Nicméně možnost tu samozřejmě je.

Xperia 5 II potěší tím, že ani u kompaktního modelu se nevytratil sluchátkový 3,5mm Jack. Špičkové modely Sony jsou jedny z mála smartphonů, které se ho nevzdaly. Naopak tlačítko pro Asistenta Google na boku nám přijde trochu přebytečné, i když je umístěné tak, že ho alespoň nemačkáme omylem. Líbí se nám čtečka otisků prstů v bočním vypínacím tlačítku, Sony to tak má dlouho a podle nás je to dobré řešení.

Telefon pohání Android 10 a zatím nemáme představu o tom, kdy bychom se mohli dočkat aktualizace na Android 11. Co se výkonu týče, Snapdragon 865 a 8 GB RAM ho zajišťují dostatek, ale na druhou stranu se nám zdálo, že starší modely byly v porovnání s konkurencí trochu lépe vyladěné. Projevuje se to však naštěstí jen v syntetických benchmarcích, třeba skóre 538 000 bodů v AnTuTu rozhodně není žádný rekord a odpovídá spíš samsungům s trochu kritizovanými procesory Exynos.



Jaká je výdrž baterie?

Ta patří k nečekaným přednostem Xperie 5 II. Telefon si i přes menší rozměry ponechal akumulátor s kapacitou 4 000 mAh z „dospělejšího“ typu 1 II. Když k tomu připočteme energeticky méně náročný displej, rázem je tu kompaktní smartphone, který nemá velký problém přežít dva pracovní dny na jedno nabití. Ano, vybít Xperii 5 II za méně než den jde samozřejmě také, ale výdrž nás opravdu pozitivně překvapila. V testu výdrže baterie PC Mark Battery Life s podsvícením na 100 % vykázala Xperia 5 II královskou výdrž 12 hodin a 18 minut při vybití ze 100 na 20 %, to je opravdu výborný výkon (telefon bez SIM, jen na wi-fi).

Mám si ji pořídit?

Pokud hledáte nadupaný kompaktní smartphone, může být Xperia 5 II zajímavou volbou. Jediné, co musíte přijmout, je fotoaparát, který nechává více práce na vás a méně „kouzlí“ sám o sobě. Pokud takové chování přijmete, budete nejspíš s Xperií 5 II coby kompaktním kouskem nadmíru spokojeni.

A nadále platí, že právě v kompaktní třídě moc konkurence není. Je tu zmíněný iPhone 12, který má stejnou úhlopříčku displeje, ale s výřezem a tradičnějším poměrem stran. A také má „jen“ dvojitý foťák a podstatně menší baterii. Oba telefony vyjdou na 25 tisíc korun.

To je i nadále kámen úrazu xperie. Ačkoli je to mnohem lepší cena než u typu Xperia 1 II, pořád je to hodně. Takový Samsung Galaxy S20 s 6,2" displejem a konvenčnější výbavou i chováním se dá pořídit za 17 500 korun, za cenu xperie seženete ve výprodeji i ohebný Galaxy Z Flip (bez 5G – to xperia má) nebo Motorolu Razr první „ohebné“ generace (jasně, s daleko slabším hardwarem i foťákem). Slabší hardware má i Google Pixel 5 s jeho šestipalcovým panelem, který u nás vyjde na vysokých zhruba

20 000 korun.