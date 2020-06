Sony mizí ze scény. Prodeje jsou oproti konkurenci statistickou chybou

Značka Sony je samozřejmě globálně stále velmi silná, produkuje toho mnoho a hodně z toho je úspěšný sortiment. Jenže v případě smartphonů platí minulý čas, kdysi to byla silná značka. Časy slávy japonské legendy jsou pryč. Meziročně se Sony propadly prodeje smartphonů v letošním prvním čtvrtletí o 64 procent. Prodeje tak byly nejnižší za posledních 10 let.

Podle analytické společnosti Strategy Analytics Sony za první letošní čtvrtletí prodalo pouze 400 000 smartphonů. Toto číslo potvrzují podle serveru Digitimes i dodavatelské řetězce součástek. Výsledek znamená třicetkrát nižší prodeje, než tomu bylo ještě před pěti lety.

Ve srovnání s konkurencí jsou aktuální prodeje smartphonů Sony doslova směšné. Samsung v prvním čtvrtletí prodal 58,3 milionu smartphonů, Huawei 48,5 milionu a Apple 39,2 milionu iPhonů. Přitom Samsung kvůli současné situaci s koronavirem prodal o 19 procent přístrojů méně než před rokem.

Doma mu je nejlíp

Pro Sony je klíčový prakticky pouze domácí japonský trh. Na něm je dokonce dvojkou za Applem. To zní dobře, jenže v praxi to je podíl jen deset procent a aktuálně tři čtvrtiny prodané produkce. Navíc to je meziročně o 29 procent méně. Další relativně silná teritoria pro smartphony Sony bývala Evropa a Jižní Amerika, jenže to už je dávno pryč.

Už v loňském třetím čtvrtletí prodalo Sony pouze 600 000 smartphonů, ale věřilo v obrat s nástupem přístrojů pro 5G. Jenže místo toho přišla celosvětová koronavirová pandemie a místo růstu další pokles.

Sony s výrobou vlastních přístrojů podle dostupných zpráv prozatím nechce přestat. Navíc je důležitým výrobcem součástek pro konkurenční výrobce. Zejména jeho fotočipy používá téměř veškerá konkurence.

Sony stále uvádí špičkové smartphony. Jako jediné například uvedlo smartphone s displejem s rozlišením 4K. Japonská značka je totiž i významným producent displejů. A letošní novinka Xperia X1 II má také 4K displej a top výbavu. Jen zákazníci chybí.

Sony (i dříve ve spojení s Ericssonem) označuje své smartphony jménem Xperia. Ta první přišla v roce 2008 s tehdy už prakticky mrtvým systémem Windows Mobile. Displej byl stále tlakový. Xperia X1 proto měla i mechanickou klávesnici.



První Xperia s Androidem se jmenovala X10 a firma ji představila v roce 2010. První Xperia s Androidem od samostatného Sony byl model Xperia S opět se špičkovou výbavou. To už se psal rok 2012.