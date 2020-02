Sony raz dva. Nová xperia má 5G a vrací 3,5mm jack pro sluchátka

Po loňském překvapení s extrémně širokoúhlými displeji s poměrem stran 21:9 je letos u novinek Sony s označením Xperia 1 II a Xperia 10 II pro mnohé největším šokem jejich pojmenování. Na první pohled působí trochu zvláštně, ovšem v případě Sony dává určitou logiku: stejný způsob totiž používá i u svých špičkových fotoaparátů. Římská číslice v označení se čte jako „mark“ s daným číslem.

Oficiálně se tedy novinka česky správně jmenuje „Xperia jedna, mark dvě“, analogicky typ střední třídy nese označení „Xperia deset, mark dvě“. Římská číslice jednoduše označuje generaci a zdá se tedy, že u Sony našli řešení, jak se s pojmenováním svých smartphonů do budoucna na nějakou chvíli vypořádat.

Technika byla u top modelů této japonské značky vždy špičková. Ale svým způsobem na konkurenci trochu ztrácela, i když se Sony snažilo v některých ohledech udávat tempo. Základní technika Xperie 1 II rozhodně nezklame: je tu téměř povinný Snapdragon 865 a procesor X55 s podporou 5G sítí, 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti.

Zachován zůstal 6,5palcový displej s oním poměrem stran 21:9 a špičkovým rozlišením 1 644 x 3 840 pixelů. Nechybí odolnost vůči vodě a prachu podle IP68, baterie oproti loňsku značně povýšila na 4 000 mAh a příjemnou novinkou může pro mnohé být návrat 3,5mm jacku pro sluchátka. Ten má smysl především pro špičkovou kvalitu přehrávání, Sony slibuje podporu technologie 360 Reality Audio z platformy Tidal.

Podaří se vylepšení foťáku?

Největší otazníky leží v oblasti fotoaparátu, ten je dnes u smartphonů pro mnohé uživatele jedním z nejdůležitějších prvků a Sony v této oblasti přes veškerou snahu za absolutní špičkou přeci jen zaostává. Novinka to chce změnit, i když to platilo i pro předchozí generace. Jenže tady se zdá, že konečně začala fungovat spolupráce mezi fotografickou a mobilní divizí, takže by přeci jen mohlo ke kvalitativnímu posunu dojít.

Hardware samotný nezpůsobí žádný obdiv: trojitá sestava fotoaparátů není dnes nic neobvyklého, stejně jako ToF senzor navíc, který u loňského modelu chyběl. Zrovna tak nepůsobí mdloby rozlišení, které u všech snímačů zůstává na dvanácti megapixelech. Jenže jak dokazují třeba smartphony Google Pixel, i s málem se dají vytvářet špičkové snímky, takže vše bude záležet na tom, jak nakonec Sony svůj celek vyladilo.

Potenciál tu je. Sestava má u hlavní optiky světelnost f/1,7. Loni to sice bylo f/1,6, ale nový čip je větší s úhlopříčkou 1/1,7 palce. Nechybí stabilizace obrazu. Širokoúhlý objektiv si u optiky polepšil na f/2,2 a má oproti loňsku také větší senzor (1/2,55 palce). Teleobjektiv zůstal u čipu na svém (f/2,4, senzor 1/3,4 palce), ale optika má ohniskovou vzdálenost s ekvivalentem 70mm kinofilmu a nabízí tedy zhruba trojnásobné přiblížení. Kompletní optika se chlubí značkou Zeiss a povrchovou úpravou Zeiss T pro omezení odlesků.

Sony navíc slibuje řadu špičkových fotografických funkcí převzatých z fotoaparátů Alpha. Xperia 1 II například zvládá sekvenční snímání 20 snímků za sekundu, šedesátkrát za sekundu přitom umí změnit ostření a expozici. Funkce Photo Pro přináší uživatelské prostředí a manuální možnosti nastavení fotoaparátů známé právě z foťáku Sony Alpha. Smartphone půjde s takovým fotoaparátem i propojit a fotograf jej bude moci využít jako hledáček a dálkovou spoušť. Špičkové budou i funkce pro natáčení videa. Xperia 1 II poslouží i jako herní smartphone, lze k ní připojit ovladač Dualshock 4 od herní konzole PS4.

Zajímavostí je, že kromě Sony Xperia 1 II bude existovat i model Xperia Pro, který z tohoto typu bude vycházet. Ten bude určen nejspíš jen pro americký trh, kde někteří operátoři již v praxi nasazují 5G technologii mm Wave (tedy frekvence nad 30 GHz). Tato technika má přinést zběsilé přenosové rychlosti (až 5 Gbit/s), telefon dostane i HDMI konektor, který zvýší možnosti jeho propojení s profesionálními fotoaparáty Sony (přes 5G třeba půjde vysílat přímý přenos natáčený takovým foťákem). V Evropě tato varianta nejspíš dostupná nebude. Klasická Xperia 1 II se do prodeje podle vyjádření Sony dostane na konci letošního jara, a to v černé a fialové barvě.

Nová vyšší střední

Druhou novinkou Sony je nová generace modelu vyšší střední třídy Xperia 10. Ta tedy nese označení Xperia 10 II. Zatímco loni se představily rovnou dvě novinky této řady (10 a 10 Plus), tentokrát je (zatím) novinka jediná.

Xperia 10 II staví na kompaktnějším provedení šestipalcového OLED displeje s rozlišením 1 080 x 2 520 pixelů s poměrem stran 21:9.

Oproti loňsku si opět hardware polepšil. Jsou tu Snapdragon 665 a 4 GB RAM, novinkou je odolnost vůči vodě a prachu podle IP68. Vnitřní paměť má kapacitu 128 GB a fotoaparát je nově také trojitý jako u špičkového typu

Xperia 1 II. Mimochodem, definitivně tu u nové generace smartphonů došlo k přesunu foťáku do levého horního rohu, zatímco dosud byly modely Xperia 1 a 10 posledními vyznavači směru umístění foťáku symetricky v ose telefonu.

Trojitý foťák má dvanáctimegapixelový hlavní čip, dále tu jsou dva osmimegapixelové snímače – jeden se širokoúhlou optikou, druhý s optikou s dvojnásobným přiblížením. I čelní foťák, který opět není umístěn ve výřezu, je osmimegapixelový. Mimochodem, sluchátkový konektor tu také nechybí, baterie má kapacitu 3 600 mAh. Xperia 10 II bude v prodeji v bílé a černé barvě, a to v průběhu letošního jara.