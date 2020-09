Kompaktní kousek, který se nepodbízí. Test Sony Xperia 10 II

Smartphony Sony s jednociferným označením patří do nejvyšší třídy, přístroje s dvouciferným do třídy střední. Loni tuto logiku odstartovaly modely Xperia 1 a Xperia 10 a 10 Plus. Letos jsou tu nástupci označení římskou dvojkou v názvu – ale jen pro první dva zmíněné kusy. Plusko ve střední třídě letos Sony nemá, vsadilo jen na model Xperia 10 II. Ten je evolucí loňského typu a japonská značka se jím zákazníkům rozhodně nepodbízí: s cenou 10 000 korun je přesně mezi loňskými předchůdci (Xperia 10 stála devět tisíc, 10 Plus jedenáct tisíc).

Oproti loňskému kompaktnímu modelu trochu posílil procesor (ale není to drama), je tu více paměti a více čoček foťáku, základní filosofie modelu nicméně zůstává zachována. Jde o štíhlý smartphone s minimalistickým designem, který cílí především na zákazníky, jimž jsou dnešní čím dál větší úhlopříčky displejů cizí. Se šesti palci totiž patří Xperia 10 II k výjimkám na trhu.

Sony tedy může hřešit na to, že prakticky nemá konkurenci. To však neznamená, že byste se měli po tomto modelu bezhlavě vrhnout: i když to není špatný smartphone, z hlediska poměru výkon/cena se určitě na trhu najdou lákavější, byť možná ne tak kompaktní kousky.

Jak moc je malý?

Inu, je i není. Skutečně malé smartphony jsou dávno minulostí, ale Xperia 10 II je s úhlopříčkou šest palců ve střední třídě výjimkou: malé displeje ještě zůstávají u některých levnějších telefonů, ale v této třídě už je normou 6,5 palce. Sony navíc už nějakou dobu sází na displeje s poměrem stran 21:9, což platí i pro Xperii 10 II. Telefon je tedy nečekaně štíhlý, rozměry 157 x 69 x 8,2 mm se jen tak nevidí.

Mimochodem, loňská Xperia 10 byla ještě štíhlejší, v půdoryse měřila 156 x 68 mm – proč je novinka mírně větší, i když zůstal displej stejný, to není na první pohled jasné. V ruce nicméně u Xperie 10 II cítíme, že boční rám telefonu (ten nadále zůstal z tvrzeného plastu) je zaoblenější a telefon se tak i přes celkově hranatější tvary dobře drží. Na vině může být i změna konstrukce. Loňská Xperia 10 měla tělo z jednoho kusu plastu, u letošního modelu je rám a záda ze skla Gorilla Glass – novinka tak působí luxusněji, ale zároveň je náchylnější na poškození a také se trochu upatlává. Ale není to tak „strašné“ jako u některých jiných modelů.

Plusy a mínusy Proč koupit? kompaktní rozměry

dobrý displej

solidní fotoaparát

dostatek paměti

Proč nekoupit? vyšší cena

menší výkon hardwaru Kdy? V prodeji Za kolik? 9 990 Kč

Zpracování a design tedy chválíme, totéž platí pro rozměry, i když tu rozhodně nešlo o žádnou snahu minimalizovat rámečky. Ale konkurence v dané třídě, ta, která téměř neexistuje, se o to vlastně také nesnaží, takže v zásadě není co řešit.

Jaká je výbava?

Slušná, ale ne zářná. Xperii 10 II nechybí nic podstatného, na druhou stranu třeba na smartphone za 10 000 korun bychom čekali alespoň trochu lepší procesor a RAM. Ne že by sestava Snapdragon 665 a 4 GB RAM byla nedostatečná, ale u konkurence dostanete často za menší peníze i více (někde i podporu 5G). Tady opět Sony hřeší na to, že mezi kompaktními smartphony tolik konkurence není a může chtít víc peněz za slabší hardware.

Telefon má Android 10 jen s drobnými úpravami prostředí od Sony a vše funguje bez problémů, ale na hraní náročných her to jednoduše nebude. Čím telefon ovšem může uživatele nalákat, je odolnost vůči vodě a prachu – IP68 dokáže zachránit mobil před utopením, takže Xperia 10 II nemusí být tak špatná investice. Další výbava je vcelku obvyklá: uživatelská paměť má kapacitu 128 GB, telefon je dvousimkový, do druhého slotu se dá dát microSD karta. Nechybí sluchátkový jack a i když je šestipalcový displej (rozlišení 1 080 x 2 520 pixelů) typu AMOLED, tak čtečka otisků prstů je na boku v rámu. Nám to vůbec nevadí, naopak, považujeme to za praktické řešení a čtečka funguje spolehlivě.

Zvláštností z hlediska hardwaru je notifikační dioda, kterou dnes většina smartphonů nemá. Ta nahrazuje funkci Always-on, která tu chybí, i když by ji měl displej zvládat. Zároveň tu není cesta, jak snadno třeba poklepáním telefon probudit a zkontrolovat notifikace – notifikační dioda tak musí stačit. Displej jako takový je nicméně výborný a patří k nadprůměru. Potěší i to, že nemá žádné rušivé výřezy, průstřely či zahnutí.

Jak telefon fotí?

Xperia 10 II dostala oproti předchůdkyni jednu čočku foťáku navíc. Jsou tu tedy tři, hlavní fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů a světelností f/2,0 je doplněn širokoúhlým fotoaparátem a dvojnásobným zoomem v obou případech s osmimegapixelovým čipem. Fotoaparáty jsou vcelku zdařilé, mají samozřejmě své limity a na špičku rozhodně nemají. Na druhou stranu podávají vyrovnané výkony a chválíme, že Sony tu nemá čočky a snímače jen do počtu: všechny tři „kusy“ jsou dobře využitelné a dělají to, co slibují.

Na rozdíl od špičkového modelu Xperia 1 II tu není hardwarové tlačítko spouště ani profesionální fotografická aplikace Photo Pro, na druhou stranu Xperii 10 II nechybí noční režim. Ten funguje na danou třídu docela dobře, byť celkově to zázrak není a noční fotografie patří ke slabším stránkám přístroje. Ale v dané kategorii si vede docela dobře.

Stačilo málo, třeba profesionální aplikace, a foťák mohl být tím, čím Xperia 10 II výrazně vykročí z řady. Takto platí, že nemá zásadní slabinu, na druhou stranu konkurence ve střední třídě umí fotit také solidně. Totéž můžeme říct třeba i pro natáčení videa, je tu 4K rozlišení (30 snímků za sekundu) nebo Full HD v až 60 snímcích za sekundu. Selfie kamera je také osmimegapixelová a opět podává dobré výkony.

Co výdrž baterie?

Xperia 10 II disponuje baterií s kapacitou 3 600 mAh, což ve spojení s lehce podprůměrným hardwarem přináší spíše průměrnou výdrž baterie. Žádný průšvih, žádný zázrak, nabíjení jednou za den bude standard, při troše snahy lze nabíjet i obden. Dobíjení má maximální výkon 18 W, což je na střední třídu dobrá hodnota, chybějící bezdrátové dobíjení lze také prominout.

Mám si ji pořídit?

Pokud toužíte po kompaktním smartphonu střední třídy, tedy telefonu se solidní výbavou, malými rozměry, ale za stále přijatelné peníze, moc možností nemáte. Xperia 10 II s cenou 9 990 korun je v takovém případě zajímavou volbou. Brzy by se na trhu měl objevit Google Pixel 4a, který na tom bude s cenou možná trochu lépe (otázkou je, jakou cenu čeští prodejci nasadí) a který je ještě menší, má však také menší displej (5,8 palce) a jen jeden foťák, byť se známými softwarovými kouzly Googlu.

Ke kompaktním kouskům střední třídy se řadí i Samsung Galaxy A41, který má méně paměti a trochu slabší hardware, stojí ovšem 8 000 korun. Další možnou volbou kompaktního a dobře vybaveného stroje je iPhone SE (2020), ten už však vyjde na 12 990 korun a jeho 4,7palcový displej je opravdu malý.

Pokud ovšem na velikosti telefonu tolik nezáleží, máte daleko širší možnosti volby. Realme X50 5G za 9 699 korun nabídne větší displej, silnější procesor, podporu 5G sítí, rychlejší nabíjení a řadu dalších věcí navíc. Podobně je na tom OnePlus Nord s cenou 11 000 korun. I povedené Xiaomi Mi Note 10 Lite nabídne za 10 000 více výbavy než sony.

Všichni tito soupeři nicméně u foťáků používají čočky do počtu a sony je na tom v praxi s využitelností foťáku trochu lépe, i když třeba hlavní snímač konkurentů produkuje trochu lepší fotky. Střední třída je obecně našlapaná smartphony a vybírat lze z velkého množství kusů.